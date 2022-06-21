



В городе Котельниково в Волгоградской области установили памятную табличку погибшему в спецоперации на Украине земляку Вадиму Герасимову. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на администрацию Котельниковского района, мемориальную доску смонтировали на фасаде школы №2, где учился боец.

- В МКОУ СШ № 2 прошел митинг, посвященный открытию мемориальной доски в память выпускника школы – Герасимова Вадима Сергеевича, погибшего при выполнении спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, - пояснили в администрации. – Наш земляк был удостоен звания Героя России за героический подвиг, который военный совершил во время специальной военной операции на Донбассе.

Почтили память солдата ученики и педагоги средней школы, представители администрации района и города, а также Депутат Госдумы от Волгоградской области Андрей Гимбатов

Напомним, 9 июня супруге комбата Вадима Герасимова вручили звезду Героя России и орден Мужества. К высоким наградам житель волгоградского региона представлен посмертно. Его имя увековечено также в Зале Воинской и Трудовой Славы Волгоградской области.

Ранее в Камышине также были открыты памятные таблички на фасадах школ погибшим в спецоперации землякам.

Фото Администрация Котельниковского района/ВКонтакте