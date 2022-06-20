На новой неделе горячую воду отключат в двух районах Волгограда

В Волгограде продолжается подготовка тепловых сетей и котельных к новому отопительному сезону. Как сообщает ИА "Высота 102", на новой неделе подачу горячей воды приостановят на трех улицах Тракторозаводского района и четырех улицах Дзержинского. В обоих случаях волгоградцам предстоит запастись терпением на 13 дней.

В Тракторозаводском районе горячую поду отключат 24 июня по следующим адресам:

улица Лодыгина 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13,

улица Ушакова 2, 4, 6, 8, 10, 12,

улица Тракторостроителей 1, 3, 5, 7, 11, 1а.

Возобновится подача ресурса в северном районе Волгограда 7 июля.

В Дзержинском районе жителям принимать прохладный душ придется без малого две недели с 21 июня по адресам:

улица Карла Либкнехта 13, 21,

проспект маршала Жукова 85, 95, 105,115,

улица Рионская 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 22, 24,

улица Хорошева, 46, 48.

Снова горячая вода в квартирах по этим адресам появится 4 июля.