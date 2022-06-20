Общество

На новой неделе горячую воду отключат в двух районах Волгограда

Общество 20.06.2022 06:25
0
20.06.2022 06:25


В Волгограде продолжается подготовка тепловых сетей и котельных к новому отопительному сезону. Как сообщает ИА "Высота 102", на новой неделе подачу горячей воды приостановят на трех улицах Тракторозаводского района и четырех улицах Дзержинского. В обоих случаях волгоградцам предстоит запастись терпением на 13 дней. 

В Тракторозаводском районе горячую поду отключат 24 июня по следующим адресам: 

  • улица Лодыгина 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13,
  • улица Ушакова 2, 4, 6, 8, 10, 12,
  • улица Тракторостроителей 1, 3, 5, 7, 11, 1а.

Возобновится подача ресурса в северном районе Волгограда 7 июля. 

В Дзержинском районе жителям принимать прохладный душ придется без малого две недели с 21 июня по адресам: 

  • улица Карла Либкнехта 13, 21,
  • проспект маршала Жукова 85, 95, 105,115,
  • улица Рионская 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 22, 24,
  • улица Хорошева, 46, 48.

Снова горячая вода в квартирах по этим адресам появится 4 июля. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Банк «Центр-инвест» снизил ставки по кредитам для бизнеса и населения

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Займы под залог недвижимости. Материнский капитал. +7 927-510-59-46
Общество
20.06.2022 09:22
Общество 20.06.2022 09:22
Комментарии

0
Далее
Общество
19.06.2022 23:27
Общество 19.06.2022 23:27
Комментарии

0
Далее
Общество
19.06.2022 21:05
Общество 19.06.2022 21:05
Комментарии

0
Далее
Общество
19.06.2022 16:43
Общество 19.06.2022 16:43
Комментарии

0
Далее
Общество
19.06.2022 15:41
Общество 19.06.2022 15:41
Комментарии

0
Далее
Общество
19.06.2022 14:33
Общество 19.06.2022 14:33
Комментарии

0
Далее
Общество
19.06.2022 12:48
Общество 19.06.2022 12:48
Комментарии

0
Далее
Общество
19.06.2022 11:56
Общество 19.06.2022 11:56
Комментарии

0
Далее
Общество
19.06.2022 08:01
Общество 19.06.2022 08:01
Комментарии

0
Далее
Общество
18.06.2022 15:13
Общество 18.06.2022 15:13
Комментарии

0
Далее
Общество
18.06.2022 10:20
Общество 18.06.2022 10:20
Комментарии

0
Далее
Общество
18.06.2022 09:23
Общество 18.06.2022 09:23
Комментарии

0
Далее
Общество
18.06.2022 07:52
Общество 18.06.2022 07:52
Комментарии

0
Далее
Общество
17.06.2022 21:53
Общество 17.06.2022 21:53
Комментарии

0
Далее
Общество
17.06.2022 21:31
Общество 17.06.2022 21:31
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

09:22
Без истерии: волгоградцы высказались об исключении России из Болонской системыСмотреть фотографии
06:25
На новой неделе горячую воду отключат в двух районах ВолгоградаСмотреть фотографии
23:27
Солнечный диск – как щит: фотограф сделал редкий кадр с Мамаевым курганом на закатеСмотреть фотографии
21:30
На юге Волгограда нашли труп избитой и зарезанной женщиныСмотреть фотографии
21:05
20 июня энергетики обесточат дома в 3 районах ВолгоградаСмотреть фотографии
19:51
В Волгограде пробили голову экс-главе Котовского МрСОСмотреть фотографии
18:29
На севере Волгограда в массовом ДТП смяло MercedesСмотреть фотографии
16:43
Жителей Волжского предупредили об упразднении 4 видов проездныхСмотреть фотографии
15:41
Волгоградцев с 20 июня ждут перебои в работе ТВ и радиоСмотреть фотографии
14:33
В Волгоградской области третьи сутки ищут 16-летнюю девочку-подросткаСмотреть фотографии
13:38
СК начал проверку после смерти 11-летней девочки на пляже в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:48
«Импортозамещение в действии»: в магазинах Волгограда российские аналоги вытесняют американскую шипучкуСмотреть фотографии
11:56
Мироточение иконы в храме под Волгоградом признали фейкомСмотреть фотографии
10:28
В Волгограде в частном доме нашли труп 4-летнего ребенкаСмотреть фотографии
09:49
В ДТП на трассе под Волгоградом пострадали три человекаСмотреть фотографии
09:09
Волгоградского экс-врача объявили в розыск после смерти пациенткиСмотреть фотографии
08:01
В Волгограде на новой неделе дневная температура снизится на 10 °ССмотреть фотографии
20:29
На диком пляже в Волгограде утонул ребенокСмотреть фотографии
19:30
«Ситиматик-Волгоград» назвал причину своих долгов перед мусорными полигонамиСмотреть фотографии
17:28
Волгоградский губернатор доложил Путину о готовности нового онкоцентраСмотреть фотографииCмотреть видео
16:30
В Волгограде эвакуируют посетителей ТРК «Мармелад»Смотреть фотографии
15:13
Цены на гречку и рис в магазинах Волгограда «приходят в себя»Смотреть фотографии
14:43
Волгоградские компании готовы платить зарплату под 200 тысяч рублейСмотреть фотографии
13:29
Обстановка в волгоградских лесах накалилась от жарыСмотреть фотографии
13:04
Бочаров подвел итоги ПМЭФ-2022 для Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:01
В Волгоградской области браконьеры перекрыли Цимлу сетямиСмотреть фотографии
11:48
В Волгограде арестован отец-убийца годовалой девочкиСмотреть фотографии
10:53
Двое детей ранены в ДТП в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:20
Второй официальный пляж готовят к открытию в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:08
Перечень видов деятельности для импортозамещения утвержден в Волгоградской областиСмотреть фотографии
 