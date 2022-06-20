На новой неделе горячую воду отключат в двух районах Волгограда

В Волгограде продолжается подготовка тепловых сетей и котельных к новому отопительному сезону. Как сообщает ИА "Высота 102", на новой неделе подачу горячей воды приостановят на трех улицах Тракторозаводского района и четырех улицах Дзержинского. В обоих случаях волгоградцам предстоит запастись терпением на 13 дней.
В Тракторозаводском районе горячую поду отключат 24 июня по следующим адресам:
- улица Лодыгина 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13,
- улица Ушакова 2, 4, 6, 8, 10, 12,
- улица Тракторостроителей 1, 3, 5, 7, 11, 1а.
Возобновится подача ресурса в северном районе Волгограда 7 июля.
В Дзержинском районе жителям принимать прохладный душ придется без малого две недели с 21 июня по адресам:
- улица Карла Либкнехта 13, 21,
- проспект маршала Жукова 85, 95, 105,115,
- улица Рионская 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 22, 24,
- улица Хорошева, 46, 48.
Снова горячая вода в квартирах по этим адресам появится 4 июля.