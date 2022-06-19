Волгоградцев с 20 июня ждут перебои в работе ТВ и радио

С понедельника, 20 июня, жителей Волгоградской области ждут временные перебои в трансляции любимых теле- и радиопередач. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградский филиал российской телевизионной и радиовещательной сети, профилактические работы затронут четыре населенных пункта.

В понедельник, 20 июня, с 10.00 до 16.00 сигнал может прерываться в селе Горный Балыклей Дубовского района. Будут недоступны пакеты мультиплексов РТРС-1 и РТРС-2. Во вторник, 21 июня, перебои в вещании затронут город Котово. С 09.00 до 15.00 станут недоступны аналогичные пакеты мультиплексов. К ним добавится «Авторадио».

В среду, 22 июня, в городе Жирновске профилактические работы запланированы в период с 10.00 до 16.00. Помехи в вещании коснутся пакетов мультиплексов РТРС-1, РТРС-2, а также станций «Жирновск FM», «Радио Дача», «Радио России» и «Авторадио». В четверг, 23 июня, с 10.00 до 16.00 ограничения затронут телевещание в селе Романовка Ольховского района. Недоступны окажутся пакеты мультиплексов РТРС-1, РТРС-2.

В региональном филиале РТРС приносят извинения за вынужденные неудобства. Специалисты допускают, что часть работ может быть перенесена на другое время из-за плохих метеоусловий.