Общество

Волгоградские общественники формируют федеральные инициативы по улучшению качества школьного питания

Общество 14.06.2022 16:18 Новости компаний
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14.06.2022 16:18 Новости компаний


Более 200 делегатов из 56 субъектов РФ приняли участие в XV юбилейном съезде Всероссийского педагогического собрания, который прошел накануне в федеральной Общественной Палате. На форуме, в числе прочих, обсуждался вопрос о питании школьников.
Волгоград представляла заместитель руководителя по работе с общественностью Ассоциации «ПСПиОН», представитель регионального отделения СоюзСоцПита в Волгограде Алла Порхун.
По итогам форума было зафиксировано несколько инициатив для их дальнейшей проработки на более высоком законодательном уровне. Среди них: закрепление на федеральном уровне таких понятий, как горячее питание, функциональное питание, диетическое питание.
-Родители всё чаще говорят о лечебном питании, но, к сожалению, у них нет понимания, что школьное питание  является, по сути, диетическим. То, что внесено в СанПиН - это и есть диетическое питание, грубо говоря, общий стол больниц. И если родители будут это понимать и транслировать детям важность питания в школе, то это поможет сократить количество школьников, страдающих от таких заболеваний, как ожирение, сахарный диабет и даже аллергия, - пояснила Алла Порхун.
Кроме того, участники форума обсудили такую инициативу, как рейды по съедаемости школьных завтраков и обедов. Такие рейды позволят оценить количество еды, которая идет в отходы, и принять необходимые решения для того, чтобы сократить процент отходов. Например, провести дополнительные обучения для поваров, чтобы повысить качество приготавливаемых блюд или провести ротацию ассортимента. А также для увеличения средств финансирования, потому что более высокая стоимость обеда даст возможность сделать меню более разнообразным и привычным для детей. А это, в свою очередь, сократит количество отходов.
Еще одна инициатива, с которой организаторы форума планируют выходить на законодательный уровень - это организация бесплатного питания для учеников 5 - 11 классов.
Участники форума подвели итоги работы по улучшению качества питания в школах и отметили важность использования такого инструмента, как родительский контроль.
 
-Родительский контроль, безусловно, необходим, но как инструмент взаимодействия всех участников процесса. Важно рассматривать организацию услуги социального питания как работу нескольких субъектов – это и родители, и дети, и учителя, и операторы питания. Все они должны взаимодействовать между собой. И наш регион интересен тем, что мы уже давно работаем в этом формате, делимся этим передовым опытом, который взяли на вооружение почти 96 регионов нашей страны, - рассказала Алла Порхун.
 
Дополнительная точка пристального внимания, по мнению эксперта, необходимость «слышать детей». Не достаточно просто говорить о пользе школьного питания, важно вовлекать детей в процесс организации услуги социального питания. Если дети будут вникать в эти вопросы и делиться со своими сверстниками полученными знаниями, рейтинг питания в школьных столовых начнет расти. В решении этого вопроса помогают такие проекты, как волгоградский конкурс для старшеклассников «Решаем сами».
 
Напомним, конкурс был организован Ассоциацией “Профессионалы социального питания” при поддержке компании “Виво Маркет”. 
В течение трех месяцев 35 учеников 8-10 классов из 7 районов Волгограда погружались в тему школьного питания. За это время дети изучили работу самого современного в ЮФО комбината питания ООО “Виво Маркет”, провели анкетирование среди сверстников и выяснили их предпочтения в еде, освоили теорию, необходимую для составления меню, изучили оборудование, которое используется в работе пищеблоков, продукты, разрешенные и запрещенные при организации питания детей, а также освоили практические навыки. Итогом конкурса стали блюда, разработанные детьми, для школьного меню.
 

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