Андрей Бочаров: БК-31 на набережной Волгограда откроют 17 июля

В Волгограде сегодня, 14 июня, в ходе первого заседания оргкомитета по подготовке к празднованию 80-летия Сталинградской Победы Андрей Бочаров озвучил дату открытия памятника БК-31 на набережной города-героя. Долгожданное событие, сообщает ИА "Высота 102" состоится уже через месяц – в день начала Сталинградской битвы.

– Была поставлена задача об открытии мемориального комплекса, посвященного героям-речникам Волжской флотилии, сражавшейся с фашистами в Сталинградской битве. В ходе исполнения данной задачи совместно с городом Волгоградом проведена дополнительная работа. Предлагаем открытие памятника БК-31 осуществить в день 80-летия начала Сталинградской битвы – 17 июля 2022 года, – сообщил Андрей Бочаров участникам заседания. – Мы договаривались, что дату открытия утвердит ветеранское сообщество.

Также в ходе заседания, как ранее сообщало информагентство, губернатор Волгоградской области поручил увековечить память героев спецоперации по защите жителей Донбасса.

– Мною поставлена задача об увековечении памяти современных Героев нашего Отечества. И такая работа уже началась. Рассчитываю на вашу поддержку, – обратился он к ветеранам.

Фото: Александр Куликов / РИАЦ