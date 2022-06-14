Общество 14.06.2022 11:51
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14.06.2022 11:51
Сегодня, 14 июня, губернатор волгоградской области поручил увековечить память современных героев - участников спецоперации.
- Мною поставлена задача об увековечении памяти современных Героев нашего Отечества. И такая работа уже началась. Рассчитываю на Вашу поддержку, - сказал Андрей Бочаров на первом в Волгограде заседании оргкомитета по подготовке к празднованию 80-летию победы в Сталинградской битве.
Мероприятие проходит в Зале заседаний Волгоградской областной думы. В нем участвуют представители ветеранского сообщества, а также главы профильных комитетов думы и областной администрации, общественники.
- Наш оргкомитет мы проводим в непростое время, когда наши военнослужащие, проявляя мужество и героизм, выполняют задачи по защите жителей Донбасса.
Еще раз бы хотел сказать Вам, что президент нашей страны Владимир Владимирович Путин, предотвращая широкомасштабные планы киевских властей по уничтожению жителей Донбасса, принял очень и очень трудное, но единственно возможное и правильное решение о проведении специальной военной операции по защите жителей Донецкой и Луганской Народных Республик.
Задачами военной операции являются защита жителей Донбасса, денацификация и демилитаризация Украины – избавление её от нацизма, неофашизма и ликвидация на территории нашей братской Украины террористов и плацдарма для нападения на Россию и наш народ.
Всем мы, подавляющее большинство жителей Волгоградской области поддерживают президента, его решение, поддерживают наших военнослужащих, выполняющих очень сложную, но очень важную для нас, для России задачу. Давайте еще раз скажем им спасибо. Мы в них верим, - сказал глава региона.
Андрей Бочаров отметил, что продолжается оказываться поддержка нашим военнослужащим, участвующих в специальной военной операции, жителей Донбасса и других освобожденных регионов Украины, а также людей, вынужденных временно покинуть свои дома и проживающих сейчас в Волгоградской области.
- Кроме того, в настоящее время, прямо сейчас, большая группа специалистов органов власти Волгоградской области продолжает работу на Донбассе, с главной задачей - восстановления в кратчайшие сроки мирной жизни, - подчеркнул губернатор.
Добавим, что еще 10 марта в Волгограде прошло мероприятие, в ходе которого губернатор Волгоградской области выразил поддержку президента РФ Владимира Путина и Вооруженных Сил России.
– Президент нашей страны Владимир Владимирович Путин, предотвращая широкомасштабные планы по нападению и захвату Донбасса, уничтожению его жителей, принял очень и очень трудное, но единственно возможное решение по проведению специальной военной операции по защите жителей Донецкой и Луганской Народных Республик. Одной из задач военной операции является денацификация Украины — избавление её от нацизма, неофашизма и ликвидация на территории нашей братской Украины террористов и плацдарма для нападения на Россию и наш народ, – заявлял, напомним, Андрей Бочаров.
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