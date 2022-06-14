В Волгоградской области ожидаются дожди и похолодание до +10°С

В Волгоградской области синоптики прогнозируют похолодание до +10°С. Как сообщает ИА «Высота 102», ночное понижение температуры вероятно 15 и 16 июня.

— В среду, 15 июня, в регионе без существенных осадков. Температура в ночное время +15...+20º, при прояснении до +10º. В дневные часы +28...+33º, — пояснили информагентству в Волгоградском гидрометцентре. — В четверг, 16 июня, в дневные часы вероятны кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Температура воздуха ночью +15...+20º, при прояснении до +10º. Днем по области +22...+27º, местами до +32º.

В Волгограде 15 июня осадки маловероятны. Ночная температура установится на отметке в +16...+18º. После обеда в областной столице +29...+31º. Утром и днем 16 июня в городе-герое ожидаются кратковременный дождь и гроза. При грозе порывы северо-западного ветра составят 15-20 м/с. Ночью в городе на Волге +18...+20º, днем до +26...+28º.

Читайте также:

Климатолог рассказал, каким будет лето-2022 в Волгоградской области