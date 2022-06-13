В Волгограде прошли проверки строек с участием дольщиков

Общество 13.06.2022 21:13
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13.06.2022 21:13
Трем застройщикам в Волгограде выданы предостережения по итогам контрольных мероприятий на объектах долевого строительства. По информации инспекции государственного строительного надзора Волгоградской области, всего были проверены 12 объектов и только на двух выявлены индикаторы риска – нарушения графика реализации проекта. Еще на одной стройке выявлены нарушения, которые застройщик обязан устранить.
Указанные многоквартирные дома возводятся в Дзержинском, Ворошиловском и Центральном районе Волгограда на улицах Ангарской, Баррикадная и Бакинская.
По остальным объектам претензий у проверяющих не возникло.
Фото из архива ИА «Высоты 102»
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