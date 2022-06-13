Суд в Волгограде вернулся к вопросу о сносе «Соснового бора»

Общество 13.06.2022 19:43
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13.06.2022 19:43
Волгоградский областной суд подтвердил законность отказа в удовлетворении частной жалобы Фомина А.А. на изменения порядка исполнения решения суда о сносе усадьбы «Сосновый бор» в Волгограде.
Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на апелляционное определение облсуда, решение Городищенского райсуда, который отказал Фомину в его требованиях, признано законным и обоснованным.
Согласно материалам дела, Фомин А.А. в частной жалобе оспаривал обоснованность судебного постановления, ссылаясь на неправильное применение норм процессуального права, просит его отменить, удовлетворив его требования. Он пояснял, что 23 декабря 2020 года был удовлетворен иск администрации Дзержинского района Волгограда к Волколуповой И.В., Зубкову В.В., Фомину А.А. о сносе объектов самовольного строительства в «Сосновом бору».
В обоснование заявления Фомин указал, что суд первой инстанции в решении не определил, какие объекты недвижимости должен снести каждый из сособственников. Заявитель указывал, что снести все объекты недвижимости самостоятельно он не имеет возможности, а другие сособственники не принимают мер по осуществлению согласованных действий по их сносу.
В настоящее время решение суда не исполнено.
Апелляционная инстанция посчитала, что для изменения порядка исполнения решения суда нужны исключительные обстоятельства, объективно препятствующие его исполнению. В данном случае таких доказательств суду не представлено.
- Сам по себе факт неисполнения решения суда другими должниками – сособственниками спорных объектов недвижимости, не является безусловным основанием к изменению способа и порядка исполнения решения суда. Это крайняя мера, которая допускается лишь в случаях, когда иным образом исполнить решение суда не представляется возможным, - говорится в апелляционном определении.
Напомним, Городищенский районный суд вынес решение о сносе капитальных объектов усадьбы «Сосновый бор» 23 декабря 2020 года. Решение вступило в законную силу 29 апреля 2021 года. На ответчиков Волколупову И.В., Зубкова В.В., Фомина А.А. была возложена обязанность в течении двух месяцев с момента вступления решения суда в законную силу, за свой счет произвести снос объектов самовольного строительства. Решение обращено к исполнению и 12 июля 2021 года судебным приставом-исполнителем Межрайонного отдела судебных приставов по особым исполнительным производствам УФССП по Волгоградской области возбуждено исполнительное производство.
Объекты «Соснового бора» отключены от коммуникаций и законсервированы. Усадьба не работает с осени 2021 года.
Судебные тяжбы о сносе «Соснового бора» идут в Волгограде уже не первый год. Ранее по требованию властей собственник ресторанно-гостиничного комплекса снес конюшни, расположенные на территории базы отдыха. Владимира Зубкова и бывшего руководителя СУ СК по Волгоградской области Михаила Музраева в настоящее время судят в Южном военном суде по обвинению в терроризме.
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