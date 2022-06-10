Общество 10.06.2022 15:40
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10.06.2022 15:40
Прокуратура вступилась за 75-летнего жителя Волгоградской области, с пенсии которого стали удерживать средства якобы в счет погашения долга за услугу по вывозу мусора. Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, пожилой человек обратился за помощью в надзорное ведомство, по его заявлению была проведена проверка.
Установлено, что взыскание денег с пенсии жителя Новониколаевского района было произведено в рамках исполнительного производства по судебному решению о задолженности по обращению с ТКО.
Примечательно, что в документах были указаны личные данные пенсионера за исключением адреса, где вместо рабочего поселка Новониколаевский был указан город Николаевск. Название улицы и номер дома совпадали.
Однако никакой недвижимости у мужчины в городе Николаевске не было. Он проживает в рабочем поселке Новониколаевский и оплачивает услуги по обращению с ТКО вовремя. Прокуроры установили, что лицевой счет в г.Николаевске на него был открыт ошибочно. На основании этого судебный акт был отменен.
- Прокуратурой в адрес руководства ООО «Ситиматик-Волгоград» внесено представление об устранении выявленных нарушений и решении вопроса о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц, - сообщила Черединина.
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