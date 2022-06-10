







Прокуратура вступилась за 75-летнего жителя Волгоградской области, с пенсии которого стали удерживать средства якобы в счет погашения долга за услугу по вывозу мусора. Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, пожилой человек обратился за помощью в надзорное ведомство, по его заявлению была проведена проверка.

Установлено, что взыскание денег с пенсии жителя Новониколаевского района было произведено в рамках исполнительного производства по судебному решению о задолженности по обращению с ТКО.

Примечательно, что в документах были указаны личные данные пенсионера за исключением адреса, где вместо рабочего поселка Новониколаевский был указан город Николаевск. Название улицы и номер дома совпадали.

Однако никакой недвижимости у мужчины в городе Николаевске не было. Он проживает в рабочем поселке Новониколаевский и оплачивает услуги по обращению с ТКО вовремя. Прокуроры установили, что лицевой счет в г.Николаевске на него был открыт ошибочно. На основании этого судебный акт был отменен.

- Прокуратурой в адрес руководства ООО «Ситиматик-Волгоград» внесено представление об устранении выявленных нарушений и решении вопроса о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц, - сообщила Черединина.



