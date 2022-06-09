Общество 09.06.2022 19:44
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09.06.2022 19:44
Средний размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных организациях дошкольного образования Волгоградской области обновлена во втором квартале текущего года.
Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на приказ главы облкомобразования Ларисы Савиной, в апреле средний размер родительской платы составлял 1906 рублей, в мае – 1635 рублей, в июне – 1908 рублей.
В январе 2022 года этот показатель был установлен в размере 1447 рублей, в феврале – 1722 рубля, а в марте – 1994 рубля.
Напомним, что средний размер родительской платы устанавливается каждый месяц для получения субвенций из областного бюджета на выплату компенсации части родительской платы за пребывание детей в дошкольных учреждениях.
Отмечается, что для родителей воспитанников детсадов плата останется прежней.
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