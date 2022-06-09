Матвиенко вручила «Меч Победы» главе города Калач-на-Дону

Общество 09.06.2022 17:13
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09.06.2022 17:13
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сегодня, 9 июня, вручила символический «Меч Победы» главе города Калач-на-Дону Денису Сарычеву. Всего такие памятные знаки получили представители 45 российских городов.
Торжественная церемония состоялась в Зале Славы Музея Победы в Москве. В мероприятии принимали участие руководство Совета Федерации ФС РФ, главы регионов и муниципальных образований, ветераны и общественники. Волгоградскую область представляли сенаторы Сергей Горняков и Николай Семисотов, спикер регпарламента Александр Блошкин и делегация Калачевского района.
Каждый «Меч Победы» изготовлен вручную известными южноуральскими мастерами и соответствует государственному стандарту клинкового оружия. Его длина составляет 120 сантиметров, а вес – более 5 килограммов. Клинок из знаменитой златоустовской стали украшен растительным орнаментом и дарственной надписью для каждого города. На другой его стороне высечена знаменитая цитата Александра Невского: - Кто с мечом к нам придет, тот от меча и погибнет. На цельнометаллических ножнах меча искусно выгравированы портреты великих русских полководцев.
- Принимая «Меч Победы», я испытал огромное волнение и чувство гордости. Калач-на-Дону – небольшой город, всего 25 тысяч жителей, тем отраднее, что его участие в Великой Отечественной войне получило столь высокую оценку и отмечено на федеральном уровне. Этот памятный знак займет почетное место в нашем краеведческом музее и станет одним из главных экспонатов, предметом особого внимания, – рассказал Денис Сарычев.
Волгоградская область – единственный регион России, где будут храниться три церемониальных меча. В 2015 году, в канун празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, «Меч Победы» был вручен городу-герою Волгограду. А самый первый – «Меч Сталинграда» подарен горожанам в 1943 году королем Великобритании Георгом VI в знак восхищения мужеством защитников волжской твердыни.
Фото: Совет Федерации ФС РФ
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