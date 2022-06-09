Общество

Число участников стипендиальной программы РУСАЛа выросло в 2 раза

Общество 09.06.2022 15:48 Новости компаний
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09.06.2022 15:48 Новости компаний


В 2022 году число участников стипендиальной программы РУСАЛа выросло до 50 учебных заведений (в 2021-м их было 25).  География расширилась до 18 городов, в числе которых и Волгоград.

Об этом сообщила заместитель генерального директора по управлению персоналом En+ Group и РУСАЛа Наталья Альбрехт на состоявшейся накануне пресс-конференции, в которой участвовали журналисты российских СМИ. 

Во вновь запущенной РУСАЛом совместно с компанией En+ Group стипендиальной программе могут принять участие студенты, занимающиеся на очных отделениях имеющих госаккредитацию сузов и вузов.

В Волгограде это - ВолгГМУ, Волгоградский колледж управления и новых технологий им. Юрия Гагарина, Волгоградский государственный технический колледж и Волгоградский государственный медицинский колледж.

Размер стипендии зависит от уровня образования и курса, на котором обучается студент. Учащиеся 2-го курса вуза будут получать 10 тысяч рублей, 3-го – 15, а 5-го – уже 25. Также студенты получат возможность участвовать в научных конференциях и проходить практику на объекте с перспективой дальнейшего трудоустройства.

Тому, кто намерен стать участником программы, необходимо не только хорошо учиться, но и участвовать конкурсах, олимпиадах, акциях, конференциях. Также необходимо зарегистрироваться на портале career.enplusrusal.ru и оформить заявку через личный кабинет. Сделать это можно будет с 10 июня по 10 июля. Далее останется заполнить анкету и в завершение пройти собеседование.

Как отметил на пресс-конференции генеральный директор ООО «РУСАЛ Медицинский центр» Валерий Савельев,  хотелось бы, чтобы студенты ещё на этапе обучения в вузе узнали о корпоративной медицине, наметили себе какие-то дальнейшие шаги на пути своей профессиональной карьеры и рассмотрели корпоративный медицинский центр РУСАЛа в качестве потенциального работодателя.

Напомним,  стипендиальная программа РУСАЛ и En+ Group является частью социально ориентированной политики, ключевые направления которой в своё время сформировал её основатель Олег Дерипаска. В числе традиционных специальностей, представленных в программе – энергетика, металлургия, а с этого года к ним добавятся ещё два направления – медицина и педагогика. 

В прошлом году на конкурс было подано около 300 заявок, а в этом их ожидается значительно больше.

- Более 60% выпускников, участвовавших в программе в прошлом году, твёрдо решили связать судьбу с предприятиями РУСАЛа, — отмечает заместитель генерального директора по управлению персоналом En+ Group и РУСАЛа Наталья Альбрехт. — Это фантастический результат, и мы очень рады, что наша программа нашла такой отклик. 


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