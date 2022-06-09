Сегодня, 9 июня, стало известно о назначении на должность главы комитета по регулированию контрактной системы в сфере закупок Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" в администрации региона, на данную должность утверждена кандидатура Павла Ярославцева.

– Павел Ярославцев в 1997 году окончил волгоградский политех, в 2016 году прошел профессиональную переподготовку по программе «Эксперт в сфере закупок». Также за его плечами учеба в аспирантуре, курсы повышения квалификации по программам «Административный менеджмент в органах местного самоуправления», «Управление государственными и муниципальными заказами», «Управление государственными и муниципальными закупками», «Практические аспекты применения механизмов государственно-частного партнерства для развития инфраструктуры Волгоградской области», «Основы управления проектами», – сообщают в пресс-службе обладмина.

Трудовую деятельность Павел Ярославцев начал в 1992 году в качестве программиста, после занимал должность ассистента кафедры систем автоматизированного проектирования и поискового конструирования Волгоградского техуниверситета. Также работал директором ЗАО «Байярд Инжиниринг».

С 2007-го по 2015-й год Павел Ярославцев работал в администрации Волгограда, возглавлял отдел по определению поставщиков управления муниципальными закупками.

В апреле 2015 года был назначен на должность заместителя директора ГКУ Волгоградской области «Центр организации закупок». С апреля 2016 года был заместителем председателя комитета по регулированию контрактной системы в сфере закупок Волгоградской области.