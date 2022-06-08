Директором МегаФона в Волгоградской области назначен Артем Филин. Он имеет семнадцатилетний опыт работы в телеком-отрасли, в том числе – за рубежом.



Артем окончил Ростовский государственный экономический университет по специальности «Защита информации». Работать в телекоммуникациях начал в 2005 году на позиции сотрудника кол-центра. Позже занимал должности директора по маркетингу и директора розничного бизнеса макрорегионального уровня одного из операторов связи. Также до прихода в МегаФон работал директором по продажам в телеком-компании Узбекистана.

— Наша основная цель – предоставлять лучший сервис для своих абонентов. Уверен, что богатый и разносторонний опыт Артема поможет в реализации стратегии в регионе. В Волгоградской области оператор работает над расширением емкости и улучшением качества сети, а также укреплением лидерства по скорости передачи данных, — отмечает директор по региональному развитию МегаФона на Юге и Кавказе Андрей Левыкин.

— У Волгоградской области есть огромный потенциал с точки зрения развития промышленности и сельского хозяйства. Здесь сосредоточено множество крупнейших предприятий, которые обеспечивают своей продукцией всю страну. Нашими партнерами в регионе уже являются “Волжский трубный завод”, “ВОЛМА”, “Сады Придонья”, и мы нацелены расширить сотрудничество с бизнесом в регионе, предоставляя им весь спектр цифровых услуг, — говорит Артем Филин.