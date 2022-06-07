В Волжском скончался известный хирург Владимир Дементьев





Сегодня, 7 июня, в Волжском на 75-ом году жизни скончался заслуженный хирург России Владимир Дементьев. Как сообщили ИА «Высота 102» в больнице имени Фишера, врач посветил своему ремеслу больше 50 лет жизни.

- Владимир Николаевич Дементьев пришёл работать в больницу 1975г врачом-хирургом хирургического отделения поликлиники, - рассказали в больнице имени Фишера. - Затем с 1982г. более 33 лет работал заведующим хирургического отделения № 1 оперировал сложных пациентов, был наставником у молодых хирургов, передавал опыт и мастерство. с 2014 года продолжал работать врачом хирургом по настоящее время.

По словам коллег, Владимир Дементьев никогда не был равнодушным к чужим проблемам, всегда был готов прийти на помощь, поддержать словом и делом.

Прощание с хирургом состоится в четверг, 9 июня, в 14:30 часов в зале «Память», кладбище №2.