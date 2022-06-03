Синоптики прогнозируют на выходные жару и грозы в Волгоградской области





В предстоящие выходные в Волгограде и области синоптики прогнозируют сильную жару. Как сообщает ИА «Высота 102», уже в субботу, 4 июня, на юге области ожидается до +33 градусов.

В ночь с 3 на 4 июня в Волгоградской области ожидается температура воздуха от +13…+18 градусов тепла. Днем столбик термометра остановится на отметке примерно +28, а в южный районах региона дотянется до +33.

Ветер ночью и днем в субботу ожидается северо-восточный. Порывы не превысят 10 метров в секунду, что для Волгоградской области почти что штиль. При возможных грозах возможно усиление до 16 м/с.

В воскресенье, 5 июня, дневная температура также будет в пределах +28…32 градусов. Ветер северо-восточного направления с порывами до 12-17 м/с. В отдельных районах ожидаются кратковременные дожди и грозы.