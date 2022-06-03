В Волгограде простятся с легендарным футболистом «Ротора» Александром Беркетовым. Как сообщает ИА «Высота 102», церемония прощания пройдет завтра, 4 июня, на Центральном кладбище.
— Начало траурной церемонии запланировано на 13.30. Желающие могут оказать поддержку семье Александра Николаевича, — сообщает в телеграм-канале «ФК «Ротор» Волгоград».
О скоропостижной смерти 46-летнего футболиста сьало известно 1 июня. Трагическая новость пришла из Москвы.
Бывший защитник выступал за сине-голубых с 1993 по 2001 годы. Сыграл за основную команду и дубль более двухсот матчей. В 2013-м Александр Беркетов вновь вернулся в «Ротор» уже в качестве спортивного директора, также входил в тренерский штаб.
Фото: ФНЛ с Ильевым / t.me
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