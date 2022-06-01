Общество

Детский фонд 1 июня подарил детям большой праздник в Волгограде

Общество 01.06.2022 19:48
0
01.06.2022 19:48

 

В Волгоградском музыкальном театре сегодня, 1 июня, состоялся большой концерт, посвященный первому празднику наступившего лета – Дню защиты детей. Как сообщает ИА "Высота 102", больше 600 детей пришли в театр по приглашению регионального отделения Российского детского фонда. На сцене ценные призы и грамоты вручили ребятам – победителям конкурса творческих работ «Наш дом – природа», учрежденного Детфондом, уже 35 лет помогающего семьям с детьми и поддерживающего юные таланты. 


С приветственным словом к собравшимся в зале обратилась председатель Волгоградского отделения Российского детского фонда, депутат Волгоградской областной думы Ирина Соловьева. Теплые слова она адресовала педагогам и родителям. 

– Сегодняшний день – это праздник не только детей, но и взрослых – всех тех, кто посвятил свою жизнь подрастающему поколению, – отметила Ирина Соловьева. – Поэтому выражаю самую искреннюю благодарность педагогам, вкладывающим свои силы и душу в воспитание детей. Также хочу поблагодарить родителей, которые отдают детям свою любовь и заботу. Воспитание ребенка – это огромный труд и терпение. Спасибо всем, кто нам помогает: руководству области и муниципальных образований, волонтерам и благотворителям, без поддержки которых нам было бы трудно реализовывать многие наши проекты. Всех волгоградских ребят – с праздником! Крепкого вам здоровья, отличной учебы и веселых летних каникул!


Присутствовавший на празднике митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор также выступил с теплой речью. Отдельно он подчеркнул созидательную работу Детского фонда.

– Не только ангелы-хранители заботятся о детях. Есть защитники детей и на земле, – отметил митрополит Феодор. – Есть целое объединение – Волгоградское отделение Российского детского фонда, которое помогает нашим детям, в том числе, тем, которые нуждаются в особом внимании, сиротам, детям с ограниченными возможностями. Важно, чтобы этой деятельностью были охвачены не отдельные люди, а все общество. Потому что дети – наше всё. Это наше настоящее и наше будущее!

Волнительным для детей и родителей стало вручение наград победителям регионального конкурса творческих работ «Наш дом – природа». В экологическом проекте, который длился в течение всего учебного года, приняли участие свыше 16 тысяч школьников со всех районов Волгоградской области. На региональный этап конкурса было отобрано более 3 тысяч работ в четырех номинациях. Конкурсанты подготовили свои стихи, рисунки, литературные работы и видеоролики, объединенные темой бережного отношения к природе.


Работы школьников оценивали педагоги, художники, писатели, поэты и журналисты. В состав жюри вошли заслуженный художник РФ Андрей Выстропов, председатель правления регионального отделения Союза писателей РФ Никита Самохин, профессор, доктор педагогических наук Павел Кириллов и другие эксперты. 

– 440 авторов лучших работ получили награды и подарки. 200 ребят, удостоившиеся призовых мест, стали обладателями денежных премий, – рассказали информагентству в Детском фонед. – Спецпризами были отмечены конкурсанты в номинации «Видеоролики». 

Педагогам-наставникам лауреатов также вручили награды – почетные грамоты Волгоградского отделения Детского фонда. Без подарков не остались и маленькие гости праздника, среди которых – ребята из Донбасса, проживающие сейчас в Волгограде. 

Детей и взрослых со сцены музыкального театра также поздравили председатель Волгоградской областной думы Александр Блошкин, уполномоченный по правам ребенка в Волгоградской области Нина Болдырева. Заместитель главы региона Зина Мержоева наградила Почетным знаком Губернатора Волгоградской области «Забота о детстве» жителей области, которые внесли значительный вклад в социальную поддержку и охрану здоровья детей.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

Банк «Центр-инвест» снизил ставки по кредитам для бизнеса и населения

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Займы под залог недвижимости. Материнский капитал. +7 927-510-59-46
Общество
01.06.2022 23:50
Общество 01.06.2022 23:50
Комментарии

0
Далее
Общество
01.06.2022 20:24
Общество 01.06.2022 20:24
Комментарии

0
Далее
Общество
01.06.2022 16:49
Общество 01.06.2022 16:49
Комментарии

0
Далее
Общество
01.06.2022 16:00
Общество 01.06.2022 16:00
Комментарии

0
Далее
Общество
01.06.2022 15:59
Общество 01.06.2022 15:59
Комментарии

0
Далее
Общество
01.06.2022 13:18
Общество 01.06.2022 13:18
Комментарии 0

0
Далее
Общество
01.06.2022 12:20
Общество 01.06.2022 12:20
Комментарии

0
Далее
Общество
01.06.2022 11:40
Общество 01.06.2022 11:40
Комментарии

0
Далее
Общество
01.06.2022 09:50
Общество 01.06.2022 09:50
Комментарии

0
Далее
Общество
01.06.2022 09:39
Общество 01.06.2022 09:39
Комментарии

0
Далее
Общество
31.05.2022 21:39
Общество 31.05.2022 21:39
Комментарии

0
Далее
Общество
31.05.2022 21:04
Общество 31.05.2022 21:04
Комментарии

0
Далее
Общество
31.05.2022 20:28
Общество 31.05.2022 20:28
Комментарии

0
Далее
Общество
31.05.2022 20:05
Общество 31.05.2022 20:05
Комментарии

0
Далее
Общество
31.05.2022 19:31
Общество 31.05.2022 19:31
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

23:50
Волгоградскому пенсионеру за день собрали миллион рублей на квартируСмотреть фотографии
21:05
В Волжском с балкона общежития упала 16-летняя школьницаСмотреть фотографии
20:24
Ушел из жизни экс-защитник волгоградского «Ротора» Александр БеркетовСмотреть фотографии
19:48
Детский фонд 1 июня подарил детям большой праздник в ВолгоградеСмотреть фотографии
19:46
В Волгоградской области люксовый внедорожник вылетел в кюветСмотреть фотографии
18:15
Волгоградец попал в больницу с ожогами рук после ремонта проводкиСмотреть фотографии
18:14
«Сестра обнаружила в тяжелом состоянии»: молодой любовник до смерти забил 41-летнюю волгоградкуСмотреть фотографии
17:42
«Недочеты можно найти»: в РФС ответили на критику столпотворения на «Волгоград Арене»Смотреть фотографии
17:33
Глава села, получивший срок за гибель школьницы в фонтане, снова обжаловал приговорСмотреть фотографии
16:55
СК начал проверку после смерти монтажника под ВолгоградомСмотреть фотографии
16:49
«Это просто фантастически!»: в Волжском студентам показали этапы сортировки мусораСмотреть фотографииCмотреть видео
16:00
Инфекционисты ошиблись с прогнозами: в Волгограде не заметили шестую волну COVID-19Смотреть фотографии
15:59
«Они ненавидят Россию»: депутат ГД из Волгограда выступил против Урганта и Галкина на ТВСмотреть фотографии
14:49
В Волгоградской области в 2021 году рождались по 54 младенца в деньСмотреть фотографии
13:39
В Волжском 11-летний ребенок выпал из окна многоэтажного домаСмотреть фотографии
13:18
В волгоградской школе №33 дети представили новые блюда для школьного менюСмотреть фотографии
12:45
Волгоградский «Ротор» сократили до двух футболистовСмотреть фотографии
12:20
«Организация никакая»: волгоградцы устроили давку в очереди за автографом АршавинаСмотреть фотографии
12:19
Билайн в День защиты детей предоставляет скидку 100% на оплату услуги для всей семьиСмотреть фотографии
12:15
В Волгограде экс-кадровика больницы № 3 осудят за уборщиков-«призраков»Смотреть фотографии
11:40
Вся надежда – на жару и ветер: ихтиолог предсказал смерть мошки в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:16
Видеосервис Wink 1 июня представляет эксклюзивную премьеру мультфильма «Где Анна Франк»Смотреть фотографии
11:14
Волгоградец сдал полиции телефонного мошенника: опубликовано фото задержанногоСмотреть фотографии
10:41
Профессиональный праздник отрасли мелиорации: отмечаем сразу после начала поливного сезонаСмотреть фотографии
10:41
Водитель КАМАЗа, переехавший 5-летнего мальчика и его бабушку, идет под судСмотреть фотографии
10:12
На заводе в Волжском 27-летнему монтажнику оторвало кисть рукиСмотреть фотографии
09:50
Сухой закон введен на сутки в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:39
Под Волгоградом построили детский сад с бассейномСмотреть фотографии
08:27
Будут говорить о «Роторе»: в Волгоград вместе со звездами футбола прибудет руководство РФССмотреть фотографии
08:02
В Волгограде коммерсанту помешали продать 4 тонны спреда под видом сливочного маслаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 