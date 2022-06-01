Детский фонд 1 июня подарил детям большой праздник в Волгограде

В Волгоградском музыкальном театре сегодня, 1 июня, состоялся большой концерт, посвященный первому празднику наступившего лета – Дню защиты детей. Как сообщает ИА "Высота 102", больше 600 детей пришли в театр по приглашению регионального отделения Российского детского фонда. На сцене ценные призы и грамоты вручили ребятам – победителям конкурса творческих работ «Наш дом – природа», учрежденного Детфондом, уже 35 лет помогающего семьям с детьми и поддерживающего юные таланты.





С приветственным словом к собравшимся в зале обратилась председатель Волгоградского отделения Российского детского фонда, депутат Волгоградской областной думы Ирина Соловьева. Теплые слова она адресовала педагогам и родителям.

– Сегодняшний день – это праздник не только детей, но и взрослых – всех тех, кто посвятил свою жизнь подрастающему поколению, – отметила Ирина Соловьева. – Поэтому выражаю самую искреннюю благодарность педагогам, вкладывающим свои силы и душу в воспитание детей. Также хочу поблагодарить родителей, которые отдают детям свою любовь и заботу. Воспитание ребенка – это огромный труд и терпение. Спасибо всем, кто нам помогает: руководству области и муниципальных образований, волонтерам и благотворителям, без поддержки которых нам было бы трудно реализовывать многие наши проекты. Всех волгоградских ребят – с праздником! Крепкого вам здоровья, отличной учебы и веселых летних каникул!





Присутствовавший на празднике митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор также выступил с теплой речью. Отдельно он подчеркнул созидательную работу Детского фонда.

– Не только ангелы-хранители заботятся о детях. Есть защитники детей и на земле, – отметил митрополит Феодор. – Есть целое объединение – Волгоградское отделение Российского детского фонда, которое помогает нашим детям, в том числе, тем, которые нуждаются в особом внимании, сиротам, детям с ограниченными возможностями. Важно, чтобы этой деятельностью были охвачены не отдельные люди, а все общество. Потому что дети – наше всё. Это наше настоящее и наше будущее!

Волнительным для детей и родителей стало вручение наград победителям регионального конкурса творческих работ «Наш дом – природа». В экологическом проекте, который длился в течение всего учебного года, приняли участие свыше 16 тысяч школьников со всех районов Волгоградской области. На региональный этап конкурса было отобрано более 3 тысяч работ в четырех номинациях. Конкурсанты подготовили свои стихи, рисунки, литературные работы и видеоролики, объединенные темой бережного отношения к природе.





Работы школьников оценивали педагоги, художники, писатели, поэты и журналисты. В состав жюри вошли заслуженный художник РФ Андрей Выстропов, председатель правления регионального отделения Союза писателей РФ Никита Самохин, профессор, доктор педагогических наук Павел Кириллов и другие эксперты.

– 440 авторов лучших работ получили награды и подарки. 200 ребят, удостоившиеся призовых мест, стали обладателями денежных премий, – рассказали информагентству в Детском фонед. – Спецпризами были отмечены конкурсанты в номинации «Видеоролики».

Педагогам-наставникам лауреатов также вручили награды – почетные грамоты Волгоградского отделения Детского фонда. Без подарков не остались и маленькие гости праздника, среди которых – ребята из Донбасса, проживающие сейчас в Волгограде.

Детей и взрослых со сцены музыкального театра также поздравили председатель Волгоградской областной думы Александр Блошкин, уполномоченный по правам ребенка в Волгоградской области Нина Болдырева. Заместитель главы региона Зина Мержоева наградила Почетным знаком Губернатора Волгоградской области «Забота о детстве» жителей области, которые внесли значительный вклад в социальную поддержку и охрану здоровья детей.