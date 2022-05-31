Александр Романенко возглавил службу спасения Волгоградской области

Общество 31.05.2022 20:28
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31.05.2022 20:28
Александр Романенко назначен руководителем ГКУ «Аварийно-спасательная служба Волгоградской области». Как сообщили ИА «Высота 102», ранее он работал заместителем директора учреждения.
Напомним, сегодня, 31 мая стало известно об отставке директора ГКУ Волгоградской области «Аварийно-спасательная служба Волгоградской области» Ильи Будиловского. Он написал заявление по собственному желанию.
Известно, что Илья Александрович отправится после отставки на отдых по достижении пенсионного возраста. Будиловскому 67 лет, а аварийно-спасательную службу региона он возглавлял с 2012 года.
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