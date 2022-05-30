Общество

Волгоградских волонтеров собирают в помощь жителям ЛНР И ДНР

Общество 30.05.2022 21:01
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30.05.2022 21:01


На крупнейшей платформе для волонтеров приглашают жителей Волгограда и области поучаствовать в гуманитарной миссии на Донбассе. Как сообщает ИА «Высота 102», принять участие в восстановлении инфраструктуры ДНР и ЛНР сможет любой желающий в возрасте от 18 лет. 

- Для участия в гуманитарной программе "#МЫВМЕСТЕ с Донбассом" требуются специалисты различных профессий: врачи, строители, спасатели, преподаватели и другие, - говорится на портале для волонтеров DOBRO.RU

Каждая гуманитарная поездка длится от 2-х недель и более. Волонтеров предупреждают, что работы могут производиться на территориях, где введен режим военного положения. 

Во время поездки волгоградцы будут обеспечены бесплатным проживанием, питанием, а также трансфером до места проведения миссии и обратно. 

Программа реализуется в соответствии с указом президента Российской Федерации.


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