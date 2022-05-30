Волгоградских волонтеров собирают в помощь жителям ЛНР И ДНР





На крупнейшей платформе для волонтеров приглашают жителей Волгограда и области поучаствовать в гуманитарной миссии на Донбассе. Как сообщает ИА «Высота 102», принять участие в восстановлении инфраструктуры ДНР и ЛНР сможет любой желающий в возрасте от 18 лет.

- Для участия в гуманитарной программе "#МЫВМЕСТЕ с Донбассом" требуются специалисты различных профессий: врачи, строители, спасатели, преподаватели и другие, - говорится на портале для волонтеров DOBRO.RU

Каждая гуманитарная поездка длится от 2-х недель и более. Волонтеров предупреждают, что работы могут производиться на территориях, где введен режим военного положения.

Во время поездки волгоградцы будут обеспечены бесплатным проживанием, питанием, а также трансфером до места проведения миссии и обратно.

Программа реализуется в соответствии с указом президента Российской Федерации.



