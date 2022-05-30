Волгоградцам назвали лучшее время для погашения долгов за свет

С наступлением теплой погоды ежегодно снижается расход электроэнергии. Как следствие, уменьшаются суммы, которые волгоградцам приходится платить за текущее потребление. Стало быть, отмечают энергетики, лето – лучшее время для погашения долгов, нежели осень и, тем более, холодная зима.

– Накануне лета жителям Волгоградской области рекомендуется дополнительно проверить состояние лицевых счетов, – отмечают в компании ПАО «Волгоградэнергосбыт». – Зимой и холодной весной потребление электроэнергии больше, а значит, и долги, за которые отключают свет, формируются гораздо быстрее. Лишиться электричества можно за задолженность, превышающую ежемесячный норматив потребления в два раза. Такая сумма у абонентов, пользующихся в холодное время электрокотлами, «нагорает» за считанные недели.

Учитывая, что от электроэнергии работают и газовые котлы, неплательщики из частных домов рискуют остаться не только без света, но и без теплой воды. Чтобы избежать такой ситуации, энергетики и рекомендуют волгоградцам в предстоящие летние месяцы избавиться от задолженностей.

– С начала года по настоящее время от электроснабжения за долги было отключено 6 тысяч 480 жителей Волгоградской области, – озвучивают печальную статистику специалисты ПАО «Волгоградэнергосбыт». – Они задолжали в общей сумме 89,4 миллиона рублей.

Проверить лицевой счет на предмет задолженностей можно за несколько минут – в личном кабинете на сайте «Волгоградэнергосбыта» energosale34.ru или в мобильном приложении. Также в личном кабинете можно произвести оплату долга без комиссии, если предварительно подписаться на получение квитанции на адрес электронной почты.