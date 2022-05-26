Синоптики предупредили о штормовом ветре и грозах в Волгоградской области

Гидрометцентр России предупредил жителей Волгоградской области об очередном капризе погоды в пятницу, 27 мая. Как сообщили ИА «Высота 102» синоптики, волгоградцев ожидает дождь, гроза и сильный ветер до 25 м/с.

Так, температура воздуха до утра продержится в пределах 10-15 градусов тепла. Юго-западный ветер будет дуть 5-10 м/с, местами до 15-20 м/с.

Днем в регионе станет теплее – температура воздуха будет колебаться от +19 до +24 градусов. Ветер не переменит своего направления и будет дуть до 25 м/с.

Местами ожидаются небольшие и кратковременные дожди, а также грозы.