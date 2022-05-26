В Волгоградской области подорожали детские консервы и смеси

Общество 26.05.2022 11:33
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26.05.2022 11:33
В Волгоградской области зафиксирован очередной рост цен на детское питание. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Волгоградстата, так, на прошлой неделе стоимость фруктово-ягодных пюре увеличилась на 4,25% - до 421,07 рубля за кг. Молочные сухие смеси стали дороже на 3,33% (950,19 рублей за кг).
Также увеличились в цене и консервы мясные для детского питания – рост составил 5,16% (895,80 рублей за кг).
Кроме детских консервов и смесей, снова выросла стоимость спичек – на 4,17% (2,49 рублей за коробок), соли – на 4,1% (14,40 рублей за кг). Среди круп больше всего подорожало пшено – на 2,79% (48,39 рублей за кг).
При этом зафиксировано падение цен на капусту – почти на 5% (71,66 рубля за кг), яйца – на 2,8% (71,5 рубля за десяток), конфеты мягкие глазированные шоколадом – на 2% (381,03 рубля за кг).
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