Общество

Более 500 волгоградцев смогли увидеть и попробовать, чем кормят их детей в школах и детсадах

Общество 25.05.2022 18:42 Новости компаний
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25.05.2022 18:42 Новости компаний


Специалисты Ассоциации “Профессионалы Социального Питания и Оздоровления Населения” провели свыше 90 мониторингов с привлечением родителей с начала учебного года. В их число вошли плановые проверки качества питания в школах и детсадах, а также родительский контроль по обращениям мам и пап. Из них порядка 20 проверок проводились с привлечением общественности - экспертов ОНФ и Волгоградской Общественной палаты.

 

Форматы общения с родителями также включали в себя собрания в школах и детских садах и дегустации новых позиций в школьном меню для детей, учителей и родителей - всего порядка 80 мероприятий.

По итогам всех встреч мамы и папы школьников научились разбираться в меню, понимать основные принципы его составления и зоны ответственности каждого участника процесса; научились оценивать уровень пищевой безопасности при приготовлении, хранении, обработке продуктов и сырья, а также органолептические характеристики блюд и напитков. 

- После мониторингов и дегустаций многие мамы стали настоящими экспертами в оценке организации питания в школе или детском саду и теперь могут получать и делиться достоверной информацией с другими родителями, - рассказала волгоградка Ирина Ковалева. 

- Могу сказать, что в этом году звонков от родителей с жалобами стало в разы меньше. На телефон горячей линии родители чаще звонят за разъяснениями. То есть, например, уточняют, кто разрабатывает меню или где можно посмотреть меню за родительскую плату, - прокомментировала заместитель руководителя по связям с общественностью ПСПиОН Алла Порхун.

В этом году родительский контроль проводился по трем направлениям:

- плановый родительский контроль, который проводит или ассоциация “ПСПиОН”, или само учебное учреждение;

- родительский контроль по экстренным обращениям потребителей;

- проверка качества питания и работа с родителями с помощью горячей линии ассоциации “ПСПиОН”, телефон которой: +7 909 377 - 30 - 49 

 Так, например, в ассоциацию поступила жалоба от папы ученика начальной школы МОУ №50 на состав меню. По словам родителя оно стало хуже, и ребенок отказывается завтракать в школе.

В процессе разбора этой ситуации вскрылись несколько фактов, один из которых, что отдельные школы (это выяснилось благодаря обзвону других родителей) не размещают актуальное льготное меню, которое изменилось еще в марте, у себя на сайтах. Либо вывешивают двойное меню, то что было утверждено в сентябре и новое. Из-за этого родители не понимают, на что им ориентироваться.

Второй нюанс. Новое меню стало проще, а также появились замены вариантов в нем, и у родителей сложилось впечатление, что детей кормят одними кашами.

В результате совместной работы была достигнута договоренность со школами - привести в порядок сайты и разместить на них актуальную информацию.

Далее, специалистами ассоциации была организована встреча с родителями, представителем территориального управления, директором школы, ответственной по питанию и представителем оператора питания. По результатам собрания было принято решение, что дальнейших замен по льготному питанию до конца учебного года не будет, и дети будут получать питание в соответствии с тем меню, которое представлено на сайтах школ.⠀

- Я считаю, что в этой ситуации можно говорить о продуктивном взаимодействии нашей организации, оператора питания, школы и родителя. Да, все выпустили пар, поговорили на повышенных тонах, но решили проблему, с которой пришёл родитель. И это главное, - прокомментировала ситуацию Алла Порхун.

 



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