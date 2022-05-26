Общество

В Волгоградской области продолжается кампания по догазификации

Общество 26.05.2022 08:36
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26.05.2022 08:36


Волгоградские газовики продолжают активную работу по подведению газа к участкам жителей региона.
Так, заместитель Губернатора Волгоградской области, заместитель руководителя регионального штаба по газификации Олег Николаев и генеральный директор «Газпром газораспределение Волгоград» Александр Сидоров проинспектировали ход работ на одном из объектов догазификации.
В настоящее время в регионе принято уже более 6,5 тысяч заявок от жителей на подведение газа к границам своих участков. Заключено более 5 тысяч договоров.

Напомним, что догазификация — это строительство газопровода в уже газифицированом населенном пункте до границы участка, на котором располагается жилой дом без взимания с граждан платы! Работы внутри участка, приобретение и установка газового оборудования оплачиваются заявителем.
Граждане могут воспользоваться комплексной услугой газовиков, включающей газификацию под ключ: 
• подведение газопровода до границ земельного участка, проектирование и строительно-монтажные работы в границах земельного участка по стандартизированным тарифным ставкам;
• приобретение, доставку и монтаж газоиспользующего оборудования;
• заключение договора о техническом обслуживания газового оборудования.
В рамках догазификации газ уже подведен до границ земельных участков более 3400 домовладений, выполнен пуск газа в 1858 домовладений.
Основываясь на существующем плане-графике, а также учитывая выполненные за прошлый год заявки, в этом году предстоит подвести газ к более чем 8 тыс. домовладений.

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