В Волгоградской области продолжается кампания по догазификации





Волгоградские газовики продолжают активную работу по подведению газа к участкам жителей региона.

Так, заместитель Губернатора Волгоградской области, заместитель руководителя регионального штаба по газификации Олег Николаев и генеральный директор «Газпром газораспределение Волгоград» Александр Сидоров проинспектировали ход работ на одном из объектов догазификации.

В настоящее время в регионе принято уже более 6,5 тысяч заявок от жителей на подведение газа к границам своих участков. Заключено более 5 тысяч договоров.





Напомним, что догазификация — это строительство газопровода в уже газифицированом населенном пункте до границы участка, на котором располагается жилой дом без взимания с граждан платы! Работы внутри участка, приобретение и установка газового оборудования оплачиваются заявителем.

Граждане могут воспользоваться комплексной услугой газовиков, включающей газификацию под ключ:

• подведение газопровода до границ земельного участка, проектирование и строительно-монтажные работы в границах земельного участка по стандартизированным тарифным ставкам;

• приобретение, доставку и монтаж газоиспользующего оборудования;

• заключение договора о техническом обслуживания газового оборудования.

В рамках догазификации газ уже подведен до границ земельных участков более 3400 домовладений, выполнен пуск газа в 1858 домовладений.

Основываясь на существующем плане-графике, а также учитывая выполненные за прошлый год заявки, в этом году предстоит подвести газ к более чем 8 тыс. домовладений.



