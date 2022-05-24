Волгоградец получил 10 лет строгача за организацию нарколаборатории

В Волгограде суд приговорил к солидному сроку 28-летнего мужчину, который наладил на территории Краснооктябрьского района производство наркотиков. Как сообщает ИА «Высота 102», выследить и задержать мужчину удалось сотрудникам регионального управления ФСБ России.

– В 2021 году установлено, что житель Волгограда приобрел в Интернете оборудование для производства наркотиков. В арендуемом гаражном боксе, расположенном в Краснооктябрьском районе, были обнаружены и изъяты химические реактивы и лабораторное оборудование, а также произведенный им мефедрон массой около 1 килограмма, – сообщили информагентству в УФСБ России по Волгоградской области. – Следственным подразделением УФСБ в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело.

Как сообщила ИА «Высота 102» официальный представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина, государственное обвинение поддерживалось прокуратурой Краснооктябрьского района Волгограда.





Уголовное дело в отношении волгоградца рассматривал Краснооктябрьский районный суд. По итогам мужчина был признан виновным в изготовлении наркотиков в особо крупном размере.

– Суд приговорил жителя Волгограда к наказанию в виде 10 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, – сообщают в региональном УФСБ.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.

Фото: УФСБ России по Волгоградской области