Волгоградец получил 10 лет строгача за организацию нарколаборатории

– В 2021 году установлено, что житель Волгограда приобрел в Интернете оборудование для производства наркотиков. В арендуемом гаражном боксе, расположенном в Краснооктябрьском районе, были обнаружены и изъяты химические реактивы и лабораторное оборудование, а также произведенный им мефедрон массой около 1 килограмма, – сообщили информагентству в УФСБ России по Волгоградской области. – Следственным подразделением УФСБ в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело.
Как сообщила ИА «Высота 102» официальный представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина, государственное обвинение поддерживалось прокуратурой Краснооктябрьского района Волгограда.
Уголовное дело в отношении волгоградца рассматривал Краснооктябрьский районный суд. По итогам мужчина был признан виновным в изготовлении наркотиков в особо крупном размере.
– Суд приговорил жителя Волгограда к наказанию в виде 10 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, – сообщают в региональном УФСБ.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.
Фото: УФСБ России по Волгоградской области