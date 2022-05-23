Волгоградских школьников будут оздоровлять и контролировать по ночам









Детский отдых и оздоровление в текущем году в Волгоградской области пройдет на базе 686 организаций образования, отдыха и оздоровления детей. Об этом сообщил сегодня губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на оперативном совещании, где обсуждались вопросы, связанные с окончанием учебного года и занятости подростков на предстоящих летних каникулах.

Глава региона напомнил чиновникам, что до завершения учебного года остается несколько дней, а потом у выпускников 9-х и 11-х классов начнется экзаменационная пора.

- В Волгоградской области организован и действует 171 пункт проведения государственной итоговой аттестации. Задействованы более 11,5 тысячи педагогов. Экзаменационная кампания продлится до 9 июля, - сказал губернатор.

На летних каникулах у школьников будет возможность отдохнуть, набраться сил и укрепить здоровье. Подготовка детских оздоровительных лагерей к приему первой смены уже завершается. Учтены и обращения жителей и пожелания самих детей о предоставлении им возможности трудоустройства.

Губернатор по итогам совещания поставил перед профильными органами власти и главами муниципальных образований следующие задачи:

- обеспечить организованное окончание учебного года в соответствии с календарным учебным графиком;

- организовать в единый день 25 мая текущего года проведение торжественных мероприятий, посвященных окончанию учебного года, для выпускников 9 и 11 классов с учетом безусловного обеспечения комплексной безопасности всех участников мероприятий;

- обеспечить в установленные сроки проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного и среднего общего образования. Отдельное внимание обратить на реализацию всех запланированных мер обеспечения комплексной безопасности;

- активизировать межведомственную работу по подготовке детской летней оздоровительной кампании с учётом новых требований. Обеспечить готовность учреждений отдыха и оздоровления детей к летнему оздоровительному сезону в срок до 30 мая 2022 года;

- организовать на время летних каникул дополнительные возможности для досуга и занятости детей и подростков, в том для временного трудоустройства несовершеннолетних с привлечением к этой работе органов местного самоуправления и работодателей;

- обеспечить во время школьных каникул постоянный межведомственный контроль за безопасностью детей и подростков, в том числе за пребыванием несовершеннолетних на улицах и в общественных местах в вечернее и ночное время.



