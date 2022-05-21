В Волгограде в начале недели ожидается сильная геомагнитная буря

Буквально в начале следующей недели жителей Волгограда ожидает мощная геомагнитная буря. Активность излучений во вторник, 24 мая, по специальному классификатору прогнозисты оценивают в 5 баллов из 9 возможных, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные портала Gismeteo.

В следующий вторник геомагнитные возмущения будут максимальны в период с 03.00 и до 21.00. Лишь к утру 25 мая активность спадет. Специалисты предупреждают, что магнитные бури могут повышать вязкость крови, а это в свою очередь грозит образованием тромбов, повышением артериального давления. Также возможно увеличение количества инсультов, инфарктов и гипертонических кризов.