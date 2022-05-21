Общество

В Волгограде в начале недели ожидается сильная геомагнитная буря

Общество 21.05.2022 17:44
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21.05.2022 17:44


Буквально в начале следующей недели жителей Волгограда ожидает мощная геомагнитная буря. Активность излучений во вторник, 24 мая, по специальному классификатору прогнозисты оценивают в 5 баллов из 9 возможных, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные портала Gismeteo. 

В следующий вторник геомагнитные возмущения будут максимальны в период с 03.00 и до 21.00. Лишь к утру 25 мая активность спадет. Специалисты предупреждают, что магнитные бури могут повышать вязкость крови, а это в свою очередь грозит образованием тромбов, повышением артериального давления. Также возможно увеличение  количества инсультов, инфарктов и гипертонических кризов.    

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