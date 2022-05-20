Волгоград и Екатеринбург с 3 июня свяжет новый авиарейс

Общество 20.05.2022 07:54
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20.05.2022 07:54
Авиакомпания NordStar открывает новые рейсы из Волгограда в Екатеринбург и далее в Норильск. Полеты по новому направлению будут выполняться в летнем расписании 2022 года, начиная с 3 июня еженедельно по пятницам, сообщили ИА «Высота 102» в авиакомпании.
Вылет из Волгограда в Екатеринбург - в 18:00 по местному времени, приземлится воздушное судно в 22:20 местного времени. Вылет из Екатеринбурга в Норильск в субботу будет осуществляться 01:40 по местному времени, прилет - в 6:45 местного времени.
Обратный рейс из Норильска в Екатеринбург состоится 12:00 по местному времени, прилет - в 13:05 местного времени. Вылетит самолет из Екатеринбурга в Волгоград в 16:00 по местному времени, прилетит в 16:30 местного времени.
Время в полете из Волгограда в Екатеринбург составит 2 часа 30 минут. Полет из Екатеринбурга в Норильск продлится 3 часа 5 минут. Полеты будут выполняться на комфортабельных воздушных судах Boeing 737-800, заверили в компании.
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