



В мирное время работал водителем.

На 99-ом году жизни скончался Владимир Митрофанович Борисов, участник Великой Отечественной войны. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в Урюпинской епархии.Владимир Митрофанович Борисов родился 15 февраля 1924 года в Чернышковском районе. Учился в фабричном-заводском училище в Сталинграде. На фронт ушел в 1942 году в составе 28-ой Армии, которая формировалась в Астрахани.В 1943 году 28-ая Армия в составе войск Южного фронта принимала участие в Донбасской и Мелитопольской наступательных операциях, в результате которых был освобождён Донбасс и советские войска вышли в низовья Днепра, к Крымскому перешейку и захватили плацдарм на южном берегу залива Сиваш.В этом же году Владимир Митрофанович получил тяжелое ранение и контузию, долго лечился в госпитале, после выздоровления служил в Иране.Владимир Митрофанович был награжден медалью «За отвагу», медалью «За победу над Германией», медалью Жукова, орденом Отечественной войны П степени».