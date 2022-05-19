Жители Волгограда поддерживают идею возрождения пионерии в России

Жители Волгограда, 19 мая принявшие участие в опросе информационного агентства «Высота 102», в большинстве своем поддержали идею возрождения пионерии в России. Как отмечают горожане, потребность в детской организации наподобие той, которая существовала в СССР, давно назрела.

Напомним, что сегодня в России отмечают 100-летие со дня образования Всесоюзной пионерской организации им. В.И. Ленина. Детское движение, взрастившее не одно поколение россиян, было образовано решением II Всероссийской конференции РКСМ 19 мая 1922 года. И вот сегодня в стране снова заговорили о возможном возрождении пионерии – инициативная группа депутатов Госдума внесла на рассмотрение законопроект о создании общероссийского движения детей и молодежи под названием «Большая перемена».

Корреспонденты «Высоты 102» в свою очередь в телеграм-канале поинтересовались мнением читателей на этот счет. За несколько часов в опросе приняли участие 320 волгоградцев. Подавляющее большинство – 72% – поддержали идею создания детской массовой организации, 26% категорически отвергли идею, еще 2% воздержались от ответа.

Отрицающие инициативу депутатов Госдумы волгоградцы считают, что современное общество уже не готово к пионерии даже в измененном ее виде. Большинство горожан уверены, что подобие пионерии необходимо подрастающему поколению в воспитательных целях.

– Была империя со своей идеологией. Пионеры - её детище. Сейчас, конечно, эту организацию не возродить в её бывшем качестве. Но что-то вместо разрушенного создать было бы неплохо, – пишут читатели информагентства.

Добавим, что к этому часу перспективу создания новой общероссийской детской и молодежной организации уже прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, движение не предполагает возрождения пионерии.

– Никто никакие пионерии, никакие организации возрождать не собирается. И собственно, эта инициатива, этот законопроект — он связан именно с движением. Это движение, причем не просто движение школьников, а более широких возрастных рамок — это и школьники, и уже молодежь, — цитирует Пескова «РИА Новости».