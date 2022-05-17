Капсулу с землей с Мамаева кургана доставили из Волгограда в Санкт-Петербург

Общество 17.05.2022 13:32
17.05.2022 13:32
На Пискаревском мемориальном кладбище Санкт-Петербурга состоялась церемония передачи капсулы, наполненной землей с Мамаева кургана. Как сообщили в Волгоградской облдуме, ее привезли из Волгограда участники автопробега «Дорогами победы».
Капсулу из рук председателя Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александра Бельского принял директор мемориального комплекса Евгений Панкевич.
Как ранее сообщало информагентство, автопробег «Дорогами победы» был посвящен 77-летию Великой Победы, 80-летию Сталинградской битвы и поддержке российских военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине.
13 мая в Волгограде главы парламентов двух субъектов РФ обменялись капсулами с землей с Пискаревского мемориального кладбища и с Мамаева кургана.
Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
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