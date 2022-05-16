Куски острого железа на крыше пятиэтажки в Краснооктябрьском районе Волгограда срывает ветер. Видео для ИА «Высота 102» сняли в эти минуты горожане.





— С крыши дома № 79 по проспекту Ленина уже улетела часть железной кровли, скоро еще один кусок оторвется, — рассказали волгоградцы. — Не дай Бог, если кому-то из прохожих голову отрежет острым концом.

В открытых источниках сообщается, что дом № 79 по проспекту Ленина находится в введении УК «Тандем». Попытки корреспондента ИА «Высота 102» дозвониться до УК успехом не увенчались. Журналисту в течение длительного времени пришлось прослушать многочисленные песни на военную тематику по телефону, указанному как диспетчерская служба УК «Тандем», однако трубку так никто и не взял.

Фото и видео: читатели ИА «Высота 102»