В селе Пановка Камышинского района Волгоградской области простились с погибшим в ходе спецоперации на Украине 37-летним младшим сержантом Николаем Бакаевым. Как стало известно ИА «Высота 102» сегодня, 16 мая, военнослужащего посмертно представили к государственной награде.

— Указом Президента России имя Николая Бакаева внесено в списки военнослужащих представленных к награждению орденом Мужества, — сообщили информагентству в администрации Камышинского района.

Наш земляк после прохождения срочной службы остался в армии — подписал контракт. В свое время участвовал в контртеррористической операции на Северном Кавказе. До начала спецоперации на Украине военнослужащий проходил службу в Феодосии.

Фото: администрация Камышинского района Волгоградской области

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