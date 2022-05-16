В школу шагом марш! В Волжском военных привлекут к воспитанию молодежи





Власти Волжского намерены наладить работу по организации обучения школьников и учащихся начальным знаниям в области обороны и их подготовке к военной службе. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующее постановление подписано и.о. главы Волжского Романом Никитиным. Согласно документу, управлению образования и директорам школ поручено наладить этот процесс уже со следующего учебного года, подготовив необходимую материально-техническую базу образовательных учреждений. Власти Волжского намерены наладить работу по организации обучения школьников и учащихся начальным знаниям в области обороны и их подготовке к военной службе. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующее постановление подписано и.о. главы Волжского Романом Никитиным. Согласно документу, управлению образования и директорам школ поручено наладить этот процесс уже со следующего учебного года, подготовив необходимую материально-техническую базу образовательных учреждений.

Как следует из постановления, администрация города будет тесно взаимодействовать с военкоматом и воинскими частями в деле военного образования молодежи. Соответствующая работа будет вестись в школах, в профессиональных образовательных организациях и в учебных пунктах по федеральным стандартам. Как следует из постановления, администрация города будет тесно взаимодействовать с военкоматом и воинскими частями в деле военного образования молодежи. Соответствующая работа будет вестись в школах, в профессиональных образовательных организациях и в учебных пунктах по федеральным стандартам.

Взаимодействие будет осуществляться по направлениям патриотической работы с допризывной и призывной молодежью, постановки волжан на воинский учет, рекламированию военных специальностей и предусмотренных для военных льгот. Взаимодействие будет осуществляться по направлениям патриотической работы с допризывной и призывной молодежью, постановки волжан на воинский учет, рекламированию военных специальностей и предусмотренных для военных льгот.

Формированию положительного отношения к армии, как следует из документа, помогут и встречи с ветеранами, и торжественные проводы юношей на военную службу. Формированию положительного отношения к армии, как следует из документа, помогут и встречи с ветеранами, и торжественные проводы юношей на военную службу.

Чиновники также намерены оказывать помощь правоохранителям в розыске лиц, уклоняющихся от прохождения службы в вооруженных силах и проводить стрельбы, сборы допризывной молодежи в оборонно-спортивных лагерях с проведением занятий «по огневой, строевой, тактической, физической подготовке, радиационной, химической и биологической защите войск». Планируется также усилить воспитательную работу с родителями молодых людей, обучать новому делу преподавателей ОБЖ при поддержке военных и проводить регулярные дни открытых дверей в воинской части №73420, расположенной на острове Зеленый, где молодые люди будут знакомиться с жизнью и бытом военнослужащих, с вооружением и военной техникой подразделений. Чиновники также намерены оказывать помощь правоохранителям в розыске лиц, уклоняющихся от прохождения службы в вооруженных силах и проводить стрельбы, сборы допризывной молодежи в оборонно-спортивных лагерях с проведением занятий «по огневой, строевой, тактической, физической подготовке, радиационной, химической и биологической защите войск». Планируется также усилить воспитательную работу с родителями молодых людей, обучать новому делу преподавателей ОБЖ при поддержке военных и проводить регулярные дни открытых дверей в воинской части №73420, расположенной на острове Зеленый, где молодые люди будут знакомиться с жизнью и бытом военнослужащих, с вооружением и военной техникой подразделений.

Глава городского округа Игорь Воронин уже к началу сентября ждет доклад о состоянии подготовки граждан к военной службе «с обобщением передового опыта, указанием недостатков и предложением мероприятий по обеспечению программы подготовки граждан к военной службе». Глава городского округа Игорь Воронин уже к началу сентября ждет доклад о состоянии подготовки граждан к военной службе «с обобщением передового опыта, указанием недостатков и предложением мероприятий по обеспечению программы подготовки граждан к военной службе».

Напомним, в СССР в школах проходили уроки начальной военной подготовки – НВП, на которых учащихся обучали азам военной службы. Напомним, в СССР в школах проходили уроки начальной военной подготовки – НВП, на которых учащихся обучали азам военной службы.



