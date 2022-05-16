В школу шагом марш! В Волжском военных привлекут к воспитанию молодежи

Общество 16.05.2022 10:24
16.05.2022 10:24
Власти Волжского намерены наладить работу по организации обучения школьников и учащихся начальным знаниям в области обороны и их подготовке к военной службе. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующее постановление подписано и.о. главы Волжского Романом Никитиным. Согласно документу, управлению образования и директорам школ поручено наладить этот процесс уже со следующего учебного года, подготовив необходимую материально-техническую базу образовательных учреждений.
Как следует из постановления, администрация города будет тесно взаимодействовать с военкоматом и воинскими частями в деле военного образования молодежи. Соответствующая работа будет вестись в школах, в профессиональных образовательных организациях и в учебных пунктах по федеральным стандартам.
Взаимодействие будет осуществляться по направлениям патриотической работы с допризывной и призывной молодежью, постановки волжан на воинский учет, рекламированию военных специальностей и предусмотренных для военных льгот.
Формированию положительного отношения к армии, как следует из документа, помогут и встречи с ветеранами, и торжественные проводы юношей на военную службу.
Чиновники также намерены оказывать помощь правоохранителям в розыске лиц, уклоняющихся от прохождения службы в вооруженных силах и проводить стрельбы, сборы допризывной молодежи в оборонно-спортивных лагерях с проведением занятий «по огневой, строевой, тактической, физической подготовке, радиационной, химической и биологической защите войск». Планируется также усилить воспитательную работу с родителями молодых людей, обучать новому делу преподавателей ОБЖ при поддержке военных и проводить регулярные дни открытых дверей в воинской части №73420, расположенной на острове Зеленый, где молодые люди будут знакомиться с жизнью и бытом военнослужащих, с вооружением и военной техникой подразделений.
Глава городского округа Игорь Воронин уже к началу сентября ждет доклад о состоянии подготовки граждан к военной службе «с обобщением передового опыта, указанием недостатков и предложением мероприятий по обеспечению программы подготовки граждан к военной службе».
Напомним, в СССР в школах проходили уроки начальной военной подготовки – НВП, на которых учащихся обучали азам военной службы.
Реклама
Волгоградцам предлагают до 150 тысяч за службу в мобилизационном резерве18.05.2022 13:13
Общество 18.05.2022 13:13
«В грязь не упал»: волгоградец поборолся в Чечне за звание лучшего таксиста России18.05.2022 12:00
Общество 18.05.2022 12:00
Осужденный на 10 лет в Волгограде Брудный даст показания по делу Музраева18.05.2022 11:04
Общество 18.05.2022 11:04
В Волгоградской области регоператора заставили сделать перерасчет за мусор в станице18.05.2022 11:03
Общество 18.05.2022 11:03
Открытие Авто: самым безопасным, удобным и выгодным транспортом волгоградские водители считают личный автомобиль18.05.2022 10:43
Общество 18.05.2022 10:43
На острове в Волгограде пропала бабушка с проблемами с памятью18.05.2022 09:41
Общество 18.05.2022 09:41
«Заколдованный дом»: в Волгограде не хотят ремонтировать горевшее здание суда18.05.2022 06:32
Общество 18.05.2022 06:32
Рок-фест и пенная вечеринка: в Волгограде пройдет фестиваль для студентов и школьников17.05.2022 22:22
Общество 17.05.2022 22:22
Жителям Волгограда 18 мая массово отключат свет17.05.2022 21:31
Общество 17.05.2022 21:31
Активисты спустя шесть лет удивились тротуарной плитке на братской могиле под Волгоградом17.05.2022 20:34
Общество 17.05.2022 20:34
И так сойдет: волгоградцев не волнует благоустройство Сурского сквера17.05.2022 18:07
Общество 17.05.2022 18:07
Банк «Открытие»: 58% жителей юга не ожидают дефицита продовольствия в стране17.05.2022 14:42
Общество 17.05.2022 14:42
Капсулу с землей с Мамаева кургана доставили из Волгограда в Санкт-Петербург17.05.2022 13:32
Общество 17.05.2022 13:32
Волонтеры РУСАЛа высадили более 100 декоративных кустарников в реабилитационном центре Волгограда17.05.2022 13:02
Общество 17.05.2022 13:02
«Ищите себе жилье»: в Волгограде до конца мая законсервируют горевшее общежитие17.05.2022 11:36
Общество 17.05.2022 11:36
Реклама