Москвичи стали самыми частыми туристами в Волгограде

Общество 16.05.2022 10:05
16.05.2022 10:05
Жители Москвы и Подмосковья в мае стали самыми частыми туристами в Волгограде. Такие данные стали известны по результатам опроса гостей города-героя, сообщает облкомтуризма.
Таких путешественников на майские праздники в Волгограде оказалось порядка 20% от общего числа опрошенных. Город на Волге также посетили туристы из Саратовской области, Краснодарского и Пермского краев, Ростовской, Калининградской, Пензенской, Астраханской и Липецкой областей, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Воронежа, республик Татарстан и Башкортостан. Географию расширили гости из ближнего зарубежья — Казахстана, Армении и Белоруссии.
Согласно опросу, который провели сотрудники туристско-информационного центра Волгоградской области, большинство путешественников посетили регион с культурно-познавательной целью. В основном они приезжали туристическим группами, семьями, а также в компании с друзьями.
Средний возраст гостей Волгограда в период майских праздников составил 35-40 лет. Средняя продолжительность пребывания в городе-герое — трое суток, в муниципальных образованиях — два дня.
Всего в период майских праздников Волгоградскую область посетили более 180 тысяч туристов. Загрузка гостиниц и других видов коллективных средств размещения в Волгограде составила 97%, в муниципальных районах области — 75%.
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