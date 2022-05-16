Москвичи стали самыми частыми туристами в Волгограде









Жители Москвы и Подмосковья в мае стали самыми частыми туристами в Волгограде. Такие данные стали известны по результатам опроса гостей города-героя, сообщает облкомтуризма.

Таких путешественников на майские праздники в Волгограде оказалось порядка 20% от общего числа опрошенных. Город на Волге также посетили туристы из Саратовской области, Краснодарского и Пермского краев, Ростовской, Калининградской, Пензенской, Астраханской и Липецкой областей, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Воронежа, республик Татарстан и Башкортостан. Географию расширили гости из ближнего зарубежья — Казахстана, Армении и Белоруссии.

Согласно опросу, который провели сотрудники туристско-информационного центра Волгоградской области, большинство путешественников посетили регион с культурно-познавательной целью. В основном они приезжали туристическим группами, семьями, а также в компании с друзьями.

Средний возраст гостей Волгограда в период майских праздников составил 35-40 лет. Средняя продолжительность пребывания в городе-герое — трое суток, в муниципальных образованиях — два дня.

Всего в период майских праздников Волгоградскую область посетили более 180 тысяч туристов. Загрузка гостиниц и других видов коллективных средств размещения в Волгограде составила 97%, в муниципальных районах области — 75%.



