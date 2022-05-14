Общество

Крошечный поселок под Волгоградом вступил в битву за асфальт

Общество 14.05.2022 17:23
14.05.2022 17:23





В поселке Песчанка Среднеахтубинского района, который находится всего в 32 км от Волгограда, нет ни одной дороги с асфальтовым покрытием. Местные жители мечтают о благах цивилизации и не сидят сложа руки. Второй год они участвуют в конкурсе проектов инициативного бюджетирования, которые будут реализованы в 2023 году.



- Мы подготовили проект, составили смету, чтобы построить дорогу в нашем поселке. Если получится, то она будет единственная с асфальтом. Сейчас она имеет твердое покрытие из щебня и грунта, осталось только заасфальтировать, - сообщил ИА «Высота 102» председатель поселка Песчанка Антон Белов.
Проект ремонта дороги по улице Баумана оценивается в 919 414,8 руб. Планируется, что 800 тысяч будет выделено из областного бюджета, 16 тысяч добавит население поселка, а остальные деньги предоставит бюджет муниципального образования. На этой центральной улице протяженностью около 1 километра находится все самое нужное – почта, ФАП, магазин, детская площадка и  избирательный участок.



- В прошлом году мы участвовали, но не выиграли. Нам пояснили, что для победы нужно набрать не менее 500 голосов, но у нас в поселке всего 500 человек живет. Получается, что для победы проголосовать должны все 100% жителей, но это, как вы понимаете, нереально, - считает Белов.
Жители поселка делятся ссылками в социальных сетях, чтобы привлечь больше голосов за свой проект. Они надеются, что им удастся победить и исполнить свою мечту.
По информации областной думы, в этом году в конкурсе принимают участие все муниципальные образования региона. В общей сложности к голосованию допущено 913 проектов (в 2021 году было 777). Онлайн-голосование идет круглосуточно на сайте https://budget4me-34.ru/land и продлится до 25 мая. Поддержать местные инициативы может любой желающий.
Фото и видео: Антон Белов

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