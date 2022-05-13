Автовоз с похищенной в Санкт-Петербурге иномаркой задержали в Волгограде









Полицейские нашли в Волгограде автомобиль Hyundai Solaris, который был похищен в Санкт-Петербурге. Как сообщили в региональном главке МВД, разыскиваемую иномарку нашли среди автомобилей на платформе автовоза, следующего в Калмыкию.

Наряд ДПС в Красноармейском районе остановил автовоз «MAN» для проверки. Водитель пояснил, что занимается частными грузоперевозками и данную иномарку с автодокументами, а также прочие машины, он загрузил в Москве для дальнейшей транспортировки в Калмыкию.













Автомобиль и водитель доставлены в отдел полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств. Устанавливаются личности грузоотправителя и получателя.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области