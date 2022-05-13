Автовоз с похищенной в Санкт-Петербурге иномаркой задержали в Волгограде

Происшествия 13.05.2022 10:13
13.05.2022 10:13
Полицейские нашли в Волгограде автомобиль Hyundai Solaris, который был похищен в Санкт-Петербурге. Как сообщили в региональном главке МВД, разыскиваемую иномарку нашли среди автомобилей на платформе автовоза, следующего в Калмыкию.
Наряд ДПС в Красноармейском районе остановил автовоз «MAN» для проверки. Водитель пояснил, что занимается частными грузоперевозками и данную иномарку с автодокументами, а также прочие машины, он загрузил в Москве для дальнейшей транспортировки в Калмыкию.
Автомобиль и водитель доставлены в отдел полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств. Устанавливаются личности грузоотправителя и получателя.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
Реклама
В волгоградской колонии в лампочках засветились телефоны13.05.2022 12:14
Происшествия 13.05.2022 12:14
Тонированное в хлам авто изъяли у волгоградца за неуплату 99 штрафов13.05.2022 09:55
Происшествия 13.05.2022 09:55
Двоим жителям Волгоградской области за 6 карасей грозит колония13.05.2022 09:25
Происшествия 13.05.2022 09:25
В Волгограде под окнами многоэтажки нашли тело 64-летней женщины12.05.2022 14:34
Происшествия 12.05.2022 14:34
В центре Волгограда из горящей квартиры вынесли 33-летнего мужчину12.05.2022 10:12
Происшествия 12.05.2022 10:12
Рыбака с уловом и сетями задержали в Волгоградской области12.05.2022 09:56
Происшествия 12.05.2022 09:56
«Да вы подлюки!»: воры устроили во дворах города Волгоградской области ямы-ловушки12.05.2022 08:07
Происшествия 12.05.2022 08:07
В Волгограде под конец дня неизвестные решили заминировать школы11.05.2022 18:07
Происшествия 11.05.2022 18:07
В Волгоградской области судья на «Ниве» протаранил легковушку: двое пострадавших11.05.2022 16:16
Происшествия 11.05.2022 16:16
Считай, повезло: в Волгограде полицейские мгновенно прибыли на место ДТП – видео11.05.2022 16:01
Происшествия 11.05.2022 16:01
Спасатели рассказали о поисках прыгнувшего с Волжской ГЭС мужчины11.05.2022 14:30
Происшествия 11.05.2022 14:30
Двое 22-летних волгоградцев остались без секса и денег11.05.2022 13:20
Происшествия 11.05.2022 13:20
В Волгоградской области рыбак выловил останки пропавшего в Саратове ребенка11.05.2022 11:51
Происшествия 11.05.2022 11:51
В центре Волгограда на видео попал таран внедорожника11.05.2022 10:45
Происшествия 11.05.2022 10:45
В Волгоградской области дерево рухнуло на пешеходный мост10.05.2022 15:08
Происшествия 10.05.2022 15:08
Реклама