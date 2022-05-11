В четырех районах Волгограда 11 мая отключат свет

Общество 11.05.2022 08:13
11.05.2022 08:13
В Волгограде запланированы очередные отключения электроэнергии. Как сообщили ИА «Высота 102» в АО «ВМЭС», так, не будет света с 11-00 до 14-00 в Красноармейском районе – в поселке Южный, 1, 2, 3, 4, 5 и 7.
В Кировском районе с 9-00 до 17-00 отключат ресурс на ул.Синельниковская, 2-26 , ул.Рубинштейна, 1-27, 2-22, ул.Алексеева, 1-13, 2-20, ул.Войкова, 1д, 2а-2г, ул.Южнобережная, 1-9, ул.Доватора, 30-42, 27-37, ул.Розовая, 65, ул.Бамбуковая, 43-49.
В Советском районе света не будет в это же время на ул.Шауляйская, 6, 8, 10, ул.Юрьевская, 4, ул.Абхазская 19-23, 14-20, 26, Бакинских комиссаров, 2-14, ул.Кабардинская, 26 ул.Садовая, 17а-25а, ул.Сухумская, 11-19, 16-22, ул.Тунгусский Овраг, 119-122, ул.Физкультурная, 1а-23, 2а-32.
В Красноармейском районе в тот же период отключат электроэнергию на ул.Алийская, 45-67, ул.Сидорова, 12, ул.Морская, 45, 46, ул.Таманская, 39, 42, ул.Дальняя, 1, 36, ул.Инженерная, 1а, 2, 2а, ул.Морская, 47-67, 48-68, 70, ул.Таманская, 41-89, 44-92, ул.Дальняя, 3-59, 38-90, ул.Инженерная, 4-64, 64а, 65а, 65б, 67а, 66, 68.
В Дзержинском районе в это же время отключат свет на ул.Иртышская, 29-31, 35а, 35, 41, 46-64, ул.Рахинская, 45-59, 59а, 61а, 61-81, 81а, 48-50, 54-66, 66а, 68, 72-96, ул.Днестровская, 40-46, ул.Эльтонская, 67-69, ул.Ткачева, 72/1, 74а, 74-76, 61-65, ул.Космонавтов, 61, 59, ул.51-й Гвардейской Дивизии, 61, 63, 65, ул.Танкистов, 16, 18, 20, ул.Узбекская, 1-17, 2-26, ул.Задонская, 2-20, 1-17, ул.Большая, 80, 82, 84, ул.Севская, 2-20, 1-19, Донбасская, 2-16, 1-17.
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