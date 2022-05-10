В Волгограде после празднования Дня Победы собрали 9 КАМАЗов мусора

Общество 10.05.2022 11:05
10.05.2022 11:05
9 и 10 мая сотрудники МБУ «Волгоградзеленхоз» вывезли около 70 кубометров мусора – это почти 9 КАМАЗов. Как сообщили ИА «Высота 102» в мэрии, работники коммунальной службы в ходе уборки городской территории 9 мая особое внимание уделяли очистке от мусора урн и контейнеров. Также вручную проводилась уборка тротуаров, дорожек и зеленых зон от мусора, брошенного мимо урн.Работы продолжались и в ночное время. Ранним утром 10 мая в работах по уборке была задействована и спецтехника - пешеходные зоны убирают машины-пылесосы.
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