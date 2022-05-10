В Волгоградской области разорвало в клочья плакат ко Дню победы





Жители села Кругловка Нехаевского района Волгоградской области не скрывают возмущения бездействием и равнодушием сельских чиновников. Как рассказали ИА «Высота 102» кругловцы, вчера после обеда из-за сильного ветра разорвало в клочья праздничный плакат, посвященный 9 мая. Жители села Кругловка Нехаевского района Волгоградской области не скрывают возмущения бездействием и равнодушием сельских чиновников. Как рассказали ИА «Высота 102» кругловцы, вчера после обеда из-за сильного ветра разорвало в клочья праздничный плакат, посвященный 9 мая.

- Разорванный плакат не сняли ни вчера, ни сегодня, - констатируют местные жители. – Просто стыдно – как так можно? Через наш населенный пункт идет дорога на Ростов, это настоящий позор.Между тем, по словам местных жителей, этот плакат был изготовлен еще при прежнем руководстве Кругловским сельским поселением, главе Викторе Дегтяреве. Новому главе Николаю Лукъянчикову корреспонденту ИА «Высота 102» дозвониться не удалось – сегодня выходной день. И, вероятно, ошметки плаката будут добиваться ветром до завтра.Фото жителей села Кругловка.