Общество

Жителям Волгограда 11 мая массово отключат горячую воду

Общество 10.05.2022 07:32
10.05.2022 07:32


В Волгограде в пяти районах в первый рабочий день после праздников отключат горячую воду. О плановой приостановке подачи ресурса в компании «Концессии теплоснабжения» горожан уведомили заранее.  

Краснооктябрьский район: 

– С 11 по 20 мая

  • 39-я Гвардейская, 6, 8
  • переулок Аэропортовский, 2, 6, 8
  • Богунская, 10А, 12, 16
  • Варшавская, 4, 6, 7
  • Гончарова, 5, 7, 9
  • Депутатская, 4, 6, 9А, 11А, 15А
  • Еременко, 142, 142а, 144, 146, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122
  • Клары Цеткин, 5, 7
  • Короткая, 23, 25, 27
  • Кузнецова, 31/1, 55, 61, 63/1
  • проспект Металлургов, 30, 32, 34
  • Новоремесленная, 3,5
  • Пельше, 9, 11, 13, 15
  • Таращанцев, 17, 19, 21, 27, 28, 32, 34, 56, 56, 61, 63
  • Титова, 20А
  • Хользунова, 3, 18/1, 18/а, 18/3, 24, 27, 32, 34, 36, 36/1, 36/2, 36/3, 36/4, 36/5
  • Штеменко, 2, 6а, 9, 10а, 11, 13, 15, 17, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 31а, 32, 33,34, 35, 36, 37, 37а, 39, 41, 41А, 41Б, 42, 43, 44, 45, 47

– 11-24 мая

  • проспект Волжский, 2, 4, 6, 8, 12
  • Прибалтийская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

Дзержинский район: 

– С 11 по 12 мая

  • Ангарская, 7б, 7г, 9б, 9в, 13
  • Бурейская, 1,1а, 1в, 1д
  • Жирновская, 9
  • Твардовского, 3, 5, 8, 9, 17, 19
  • Тимофеева,10
  • Тургенева, 2, 2а, 4, 6, 8, 10, 10а, 12, 14, 16, 18
  • Щербина, 10

Ворошиловский район: 

– С 11 по 24 мая 

 

  • Буханцева, 36, 38, 42
  • Елисеева, 5, 8, 9, 10
  • Кузнецкая, 67, 71, 73

Кировский район: 

– С 11 по 24 мая

  • Кирова, 74, 86а
  • Курчатова, 10а, 18
  • Тополёвая, 9
Красноармейский район: 

– С 11 по 20 мая 

 

  • Алийская, 16, 18
  • Героев Малой Земли, 34, 36, 38, 40, 42, 51, 55
  • Сидорова, 3
  • Судостроительная, 39, 43, 45
  • Электростальская, 11

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