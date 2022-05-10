Жителям Волгограда 11 мая массово отключат горячую воду

В Волгограде в пяти районах в первый рабочий день после праздников отключат горячую воду. О плановой приостановке подачи ресурса в компании «Концессии теплоснабжения» горожан уведомили заранее.
Краснооктябрьский район:
– С 11 по 20 мая
- 39-я Гвардейская, 6, 8
- переулок Аэропортовский, 2, 6, 8
- Богунская, 10А, 12, 16
- Варшавская, 4, 6, 7
- Гончарова, 5, 7, 9
- Депутатская, 4, 6, 9А, 11А, 15А
- Еременко, 142, 142а, 144, 146, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122
- Клары Цеткин, 5, 7
- Короткая, 23, 25, 27
- Кузнецова, 31/1, 55, 61, 63/1
- проспект Металлургов, 30, 32, 34
- Новоремесленная, 3,5
- Пельше, 9, 11, 13, 15
- Таращанцев, 17, 19, 21, 27, 28, 32, 34, 56, 56, 61, 63
- Титова, 20А
- Хользунова, 3, 18/1, 18/а, 18/3, 24, 27, 32, 34, 36, 36/1, 36/2, 36/3, 36/4, 36/5
- Штеменко, 2, 6а, 9, 10а, 11, 13, 15, 17, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 31а, 32, 33,34, 35, 36, 37, 37а, 39, 41, 41А, 41Б, 42, 43, 44, 45, 47
– 11-24 мая
- проспект Волжский, 2, 4, 6, 8, 12
- Прибалтийская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
Дзержинский район:
– С 11 по 12 мая
- Ангарская, 7б, 7г, 9б, 9в, 13
- Бурейская, 1,1а, 1в, 1д
- Жирновская, 9
- Твардовского, 3, 5, 8, 9, 17, 19
- Тимофеева,10
- Тургенева, 2, 2а, 4, 6, 8, 10, 10а, 12, 14, 16, 18
- Щербина, 10
Ворошиловский район:
– С 11 по 24 мая
- Буханцева, 36, 38, 42
- Елисеева, 5, 8, 9, 10
- Кузнецкая, 67, 71, 73
Кировский район:
– С 11 по 24 мая
- Кирова, 74, 86а
- Курчатова, 10а, 18
- Тополёвая, 9
– С 11 по 20 мая
- Алийская, 16, 18
- Героев Малой Земли, 34, 36, 38, 40, 42, 51, 55
- Сидорова, 3
- Судостроительная, 39, 43, 45
- Электростальская, 11