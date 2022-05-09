В центре Волгограда ввели запрет на продажу алкоголя

В Волгограде сегодня, 9 мая, ввели запрет на продажу алкогольной продукции в розничных магазинах. Как сообщает ИА «Высота 102», ограничения введены согласно действующему региональному закону «О регулировании отдельных отношений в сфере розничной продажи алкогольной продукции на территории Волгоградской области...». Приобрести горячительные напитки горожане не смогут до 10 мая во всех торговых точках, прилегающих к местам проведения массовых мероприятий.

Отметим, что согласно тому же закону, отметить 77-ю годовщину Великой Победы боевыми 100 граммами в центре Волгограда все же можно. Запрет не распространяется на кафе, бары и рестораны. В заведениях общепита продажа алкоголя осуществляется как и прежде.