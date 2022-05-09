Общество

Волгоград готовится к параду Победы: смотрите первый фоторепортаж этого дня

Общество 09.05.2022 08:33
09.05.2022 08:33

Волгоград сегодня, 9 мая, как и другие города России присоединится к празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В 10.00 на площади Павших Борцов начнется традиционный парад Победы, в котором примут участие около двух тысяч военнослужащих.  Как сообщают корреспонденты ИА «Высота 102», все участники парада уже находятся на месте. Колонны военной техники выстроились на улице Мира. 

Публикуем первые фото этого дня с центральных улиц праздничного Волгограда. 


Напомним, что парад Победы начнется в 10.00 и завершится в 10.45. Среди тех, кто сегодня участвует в нем – правнуки участников Великой Отечественной войны. 

– Каждый день перед парадом  мы тренировались по три-четыре часа, – рассказывает 21-летний Арсентий Ляшенко из 39-го полка РХБЗ. – Сегодня посмотреть на парад придут мои родители. Они очень гордятся тем, что мне довелось в нем участвовать. В Великой Отечественной участвовал мой прадед, второй прадед пропал без вести.  

Отметим, что к обеспечению безопасности в Волгограде подошли комплексно. Как сообщает корреспондент информагентства, на площади Павших Борцов в том числе измеряют уровень радиации. По словам военнослужащих, в центре горожанам в этом плане ничего не угрожает. 


Шествие «Бессмертного полка» стартует в 12.00 от Дома Павлова. В 15.00 над набережной Волгограда высший пилотаж продемонстрируют участники состоявшихся накануне авиагонок.   

Одновременно с Одновременно с парадом, в 10.00 на верхней терраса Центральной набережной, начнется праздничное мероприятие «Дорогами Победы». До 17.00 горожане и туристы смогут стать зрителями представлений и посетить интерактивные тематические площадки. С 11.00 до 16.00 там же будет проходить историческая реконструкция «Вспоминая военные будни». 






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