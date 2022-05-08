Губернатор Волгоградской области собрал силовиков

Общество 08.05.2022 12:43
08.05.2022 12:43
Андрей Бочаров провел сегодня, 8 мая, совместное заседание президиума координационного совещания по обеспечению правопорядка и антитеррористической комиссии.
Участие в его работе приняли начальник ГУ МВД России по Волгоградской области Дмитрий Вельможко, прокурор Волгоградской области Денис Костенко, начальник УФСБ России по Волгоградской области Александр Ларин, начальник управления Росгвардии РФ по Волгоградской области Юрий Тупиков.
- На встрече рассмотрены вопросы обеспечения комплексной безопасности, организационного взаимодействия, - рассказали в администрации региона.
Фото: администрации Волгоградской области
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