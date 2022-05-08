К Вечному огню на Аллее Героев в Волгограде возложили цветы и венки









Сегодня, 8 мая, губернатор Волгоградской области Герой России Андрей Бочаров вместе с ветеранами и гостями региона почтил память павших защитников Отечества.













Торжественная церемония прошла на Аллее Героев у Вечного огня в Центральном районе Волгограда, где жители и многочисленные гости города-героя возложили цветы и венки.













Дань памяти павшим воинам отдали ветераны, в том числе участник Сталинградской битвы Виктор Федорович Шестель, Герои России Дмитрий Воробьев, Евгений Капустин, Михаил Поздняков, руководители органов власти, силовики, военнослужащие, сенаторы, депутаты, представители духовенства, общественных организаций, юнармейцы. Собравшиеся почтили память героев минутой молчания. Завершился митинг торжественным маршем роты Почетного караула.













Памятные и торжественные мероприятия, посвященные 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в эти дни проходят во всех районах Волгоградской области. Праздничная программа включает две тысячи различных мероприятий.









9 мая на площади Павших Борцов состоится военный парад, на Мамаев курган поднимется колонна «Бессмертного полка», а завершится День Победы праздничным салютом.

Фото: администрации Волгоградской области



