Синоптики спрогнозировали потепление до +21 градуса в Волгограде 9 мая

Сотрудники Волгоградского ЦГМС подготовили прогноз погоды на предстоящее 9 мая. Как сообщила ИА «Высота 102» начальник отдела гидрометеорологического обеспечения Волгоградского гидрометцентра Наталия Алатырцева, в День Победы в Волгоградской области воссияет яркое солнце, а столбики термометров перевалят за отметку +20 градусов.

– В ночь с 8 на 9 мая в Волгограде столбики термометров покажут от +4 до +6 градусов, – рассказала Наталия Алатырцева. – Днем 9 мая в Волгограде воздух прогреется до +21 градуса.

Никаких осадков ни в региональном центре, ни в районах Волгоградской области в понедельник не ожидается. Погода, по словам представителя Волгоградского ЦГМС, будет ясной и солнечной. При этом и ветер будет достаточно слабым.

– Порывы северного ветра составят 5-10 метров в секунду, – уточняют волгоградские синоптики.

Наталья Алатырцева также добавила, что в отдельные годы в Волгограде на 9 мая фиксировалась температура до +38 градусов.