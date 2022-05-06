Посылки с товарами из Китая волгоградцы будут получать намного быстрее









Почта России совместно с Почтой Китая запустила регулярные прямые рейсы на собственных магистральных грузовых самолетах ТУ-204С из китайского города Чжэнчжоу в аэропорт Внуково. Как сообщили сегодня в Почте России, еженедельный рейс будет доставлять до 23 тонн почтового груза.

Использование собственных самолетов дает Почте России возможность обеспечить стабильность перевозок, самостоятельно контролировать логистику и объемы доставки на маршрутах, вне зависимости от расписания других авиаперевозчиков. Собственные самолеты также позволяют регулировать и направлять почтовые потоки по регионам. В итоге это ускорит обработку грузов и сократить сроки доставки, в том числе жителям Волгоградской области.

- Сейчас посылку из Китая приходится ждать больше месяца. Если срок доставки сократят, то будет очень здорово, - считает жительница Волгограда Екатерина, которая регулярно заказывает товары с китайских интернет-магазинов.

В Почте России пояснили, что новый рейс из Китая в Москву будет перевозить отправления класса ePacket. Это ускоренный вид доставки из интернет-магазинов Китая. Внутри Китая ePacket-отправления доставляет EMSChina, они быстро проходят по стране и отправляются на импорт.

С 2019 года Почта России осуществляет регулярные рейсы из аэропортов Ханчжоу и Чанша с отправлениями класса C-packet, реализуемого совместно с AliExpress.

Фото: Почта России