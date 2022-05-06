В Волгограде в 93 домах погаснет свет 6 мая

Общество 06.05.2022 07:55
06.05.2022 07:55
В Волгограде сегодня, 6 мая запланировано плановое отключение света только в Дзержинском районе. Как сообщили ИА «Высота 102» в АО «ВМЭС», электричества не будет с 9-00 до 12-00 в 93 домах по адресам: ул.Иртышская, 29-31, 35а, 35, 41, 46-64, ул.Рахинская, 45-59, 59а, 61а, 61-81, 81а, 48-50, 54-66, 66а, 68, 72-96, ул.Днестровская, 40-46, ул.Эльтонская, 67-69, ул.Ткачева, 72/1, 74а, 74-76, 61-65.
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